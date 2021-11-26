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Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off turunda milli takıma güveniyor - Son Dakika

Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off turunda milli takıma güveniyor

26.11.2021 19:48
Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off turunda milli takıma güveniyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda zor bir kura çektiklerini ancak takımına güvendiğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda zor bir kura çektiklerini ancak takımına güvendiğini söyledi.

Kuntz, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimine çevrim içi bağlantıyla katıldı.

Kura çekiminin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Alman teknik adam, "En zor yol C Yolu'ydu, biz de oradayız. Ancak göreve başladığımdan bu yana gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti. Milliler, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2022 FIFA Dünya Kupası, A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off turunda milli takıma güveniyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası play-off turunda milli takıma güveniyor - Son Dakika
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