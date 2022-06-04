Kuntz, Faroe Adaları maçında ilk 11'de başlatıyor! Yıldız futbolcu ilk kez milli formayı giyecek

A Milli Takım ile Faroe Adaları, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 7. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. Milli takım, Kuntz ile çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde 9 gol gördü.
Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna davet ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu bu maçta ilk 11'e aldı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu ilk kez milli formayla sahaya çıkacak.
Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Çağlar, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Kerem, Halil, Enes Ünal.
Faroe Adaları: Nielsen, Joensen, Faero, Askhyam, Davidsen, Sörensen, Vatinhammar, Hansson, Jonsson, Vatnhamar, Johannesen.
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