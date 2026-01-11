Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

KUPA TÖRENİNDE TAKIMINDAN UZAK DURDU

Fenerbahçe'nin kazandığı maç sonrası gerçekleşen kupa töreninde Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, takımından ayrı bir şekilde köşede tek başına beklemesi dikkat çekmişti. İtalyan hocanın neden böyle bir tercih yaptığı belli oldu.

"KUTLAMANIN OYUNCULARA AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Domenico Tedesco, kupa töreninde takımından uzak durmasıyla ilgili konuşarak, "Biz güçlü bir takımız. Kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü sahada savaşan ve oynayan onlar. Bizim istediklerimizi sahaya yansıtan onlar. Benim için bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait. İnanılmazlar çünkü. Bu yüzden bu işi yapmayı çok seviyoruz. Benim için bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur." ifadelerini kullandı.