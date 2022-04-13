Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu - Son Dakika
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Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu

13.04.2022 18:04
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-23, 22-25, 25-17, 27-29 ve 15-8'lik set sonuçlarıyla 3-2 mağlup eden Arkas Spor, şampiyon oldu.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-23, 22-25, 25-17, 27-29 ve 15-8'lik set sonuçlarıyla 3-2 mağlup eden Arkas Spor, şampiyon oldu.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya geldi. Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Arkas Spor, kupayı müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı.

Salon: 4 Eylül Taha Akgül

Hakemler: Ozan Çağın Sarıkaya, Kadir Girente

Arkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Nicholas, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin (L), Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı, Gabrıel, Mırza, Burak Çevik)

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu (L), Muzaffer Yönet, Marko Sedlacek, Hakkı Çapkınoğlu, Doğukan Ulu)

Setler: 25-23, 22-25, 25-17, 27-29, 15-8

Süre: 144 dakika (28, 28, 28, 43, 17) - SİVAS

Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu
Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu

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Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Arkasspor kupayı istiyor Arkasspor kupayı istiyor Son dakika haberi | Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta finale yükseldi Son dakika haberi | Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Galatasaray HDI Sigorta finale yükseldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kupa Voley'de şampiyon Arkas Spor oldu - Son Dakika
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