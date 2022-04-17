Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank - Son Dakika
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Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank

17.04.2022 18:15
Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Erdal Akıncı, İlknur ÇakarVAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Aylin (L) (Meryem, Buket, Tuğba)FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Cansu, Dicle Nur, Buse, Ana Cristina, Lazareva)SETLER: 21-25, 25-21,...

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Aylin (L) (Meryem, Buket, Tuğba)FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Cansu, Dicle Nur, Buse, Ana Cristina, Lazareva)SETLER: 21-25, 25-21, 25-13, 27-29, 17-15SÜRE: dakika (26',29',23',34',24')

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank şampiyon oldu. VakıfBank böylece Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan sonra bu sezonki üçüncü kupasını kaldırmış oldu. VakıfBank'ta Isabelle Haak 44 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. BAKAN KASAPOĞLU'NDAN VAKIFBANK İÇİN TEBRİK MESAJIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde, rakibi Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde, rakibi Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;"Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Opet'i takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."


- Ankara
Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
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Türkiye Voleybol Federasyonu, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Eda Naz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank - Son Dakika


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