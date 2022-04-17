Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank - Son Dakika
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Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank

17.04.2022 18:30
Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank

2021-2022 Voleybol Sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank şampiyon oldu.

2021-2022 Voleybol Sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank şampiyon oldu. VakıfBank, önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hak kazandı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Aylin (L) (Meryem, Buket, Tuğba)

Fenerbahçe Opet: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Cansu, Dicle Nur, Buse, Ana Cristina, Lazareva)

Setler: 21-25, 25-21, 25-13, 27-29, 17-15

Süre: 136 dakika (26,29,23,34,24) - İSTANBUL

Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank - Son Dakika
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