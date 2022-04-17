Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank - Son Dakika

2021-2022 Voleybol Sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank şampiyon oldu. VakıfBank, önümüzdeki sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hak kazandı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar
VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Aylin (L) (Meryem, Buket, Tuğba)
Fenerbahçe Opet: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Cansu, Dicle Nur, Buse, Ana Cristina, Lazareva)
Setler: 21-25, 25-21, 25-13, 27-29, 17-15
Süre: 136 dakika (26,29,23,34,24) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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