Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı
14.01.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Gençlerbirliği, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Başkent ekibinin golü 89. dakikada Zan Zuzek'ten geldi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği, 1-0 kazandı.

GENÇLERBİRLİĞİ 89'DA TEK ATTI

Başkent ekibi Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 89. dakikada Zan Zuzek kaydetti. Zuzek, kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselerek golünü atmayı başardı.

KUPADA 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, kupada 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Antalyaspor, ikinci maçta da puanla tanışamadı. Kupanın bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği, sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Antalyaspor, 1. Lig ekibi Iğdır FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • myaman03 myaman03:
    Antalyaspor averaj takımı olma yolunda ilerliyor, hiç bir hoca kâr etmiyor. sonunda cübbeli hoca gelecek o zaman puanla tanışacak 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Eskişehir’de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti Eskişehir'de polisin durdurduğu şahsın midesinden çıkanlar şoke etti
Rusya’dan Trump’ın İran tehditlerine net tavır Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler

18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
18:20
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 18:44:26. #7.11#
SON DAKİKA: Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.