A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri\'ndeki rakipleri belli oldu

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ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın kura çekimi FIFA'nın İsviçre'deki merkezinde gerçekleşti.

GRUPLAR BELLİ OLDU

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimine 54 ülke katıldı. Kura çekiminin ardından 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grupta yer alan ülkeler belli oldu.

FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE TÜM EŞLEŞMELER

A Grubu: Almanya/ İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Slovakya - Kuzey İrlanda - Lüksemburg

B Grubu: İsviçre - İsveç - Slovenya - Kosova

C Grubu: Portekiz/ Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Yunanistan - İskoçya - Belarus

D Grubu: Fransa/ Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Çekya - İzlanda - Azerbaycan

E Grubu: İspanya/ Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - TÜRKİYE - Gürcistan - Bulgaristan

F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Macaristan - İrlanda Cumhuriyeti

G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Polonya - Finlandiya - Litvanya

H Grubu: Avusturya - Romanya - Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi

I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Norveç - İsrail - Estonya

J Grubu: Belçika - Galler - Kuzey Makedonya - Kazakistan

K Grubu: İngiltere - Sırbistan - Arnavutluk

L Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Çekya - Karadağ

MAÇLAR NE ZAMAN ?

Beşli gruplarda ilk maçlar Mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar Eylül ayında başlayacak.

DÜNYA KUPASI'NA AVRUPA'DAN 16 ÜLKE GİDECEK

Toplam 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.