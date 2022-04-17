Kürekte Fenerbahçe, kadınlarda ve erkeklerde şampiyon - Son Dakika
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Kürekte Fenerbahçe, kadınlarda ve erkeklerde şampiyon

17.04.2022 18:04
Kürekte Fenerbahçe, kadınlarda ve erkeklerde şampiyon

Büyükler Kürek Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe kadınlarda ve erkeklerde şampiyon oldu.

Büyükler Kürek Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçe kadınlarda ve erkeklerde şampiyon oldu.

Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası, 15-17 Nisan tarihleri arasında Sakarya/Sapanca-Kırkpınar Mevkii'nde gerçekleştirildi. Final yarışlarının ilk gününde 6 birincilik elde eden Fenerbahçe, ikinci gün yarışlarını da zirvede tamamladı ve şampiyonluğu elde etti. Sarı-lacivertliler erkeklerde 908 puanla üst üste 6., kadınlarda ise 550 puanla üst üste 4. kez mutlu sona ulaştı.

Organizasyonun ardından düzenlenen törende sporculara madalyaları ve kupaları takdim edildi. Şampiyon kürekçiler kupalarıyla objektiflere zafer pozları verdi.

Kürekçilerin son günde elde ettiği sonuçlar şu şekilde:

1.Erkekler 1X Final- Enes Yenipazarlı (7.21,64)

2.Erkekler 1X Final- Onat Kazaklı (7.27,64)

1.Erkekler2- Final- Aydın İnanç Şahin- Kaan Yılmaz Aydın (6.55,03)

1.Hafif kilo erkekler 2X - Denizhan Aydın - Ahmet Ali Kabadayı (6.46,58)

1.Erkekler 8+ Final - Hamza Mert Avunduk - Aydın İnanç Şahin -Kaan Yılmaz Aydın - Onat Kazaklı -Altar Karabudak - Enes Yenipazarlı -Bayram Sönmez - Samet Kaban -Hasan Selahattin Tayfun (d) (5.51,39)

1.Kadınlar 1X - Elis Özbay (7.56,14)

1.Kadınlar 2- Didem Sürer - Nigar Hatun Demiroğlu (8.05,68)

3.Kadınlar 2X FİNAL - Irmak Fertuğ - Simla Suay Alıncı (8.18,20) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kürekte Fenerbahçe, kadınlarda ve erkeklerde şampiyon - Son Dakika


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