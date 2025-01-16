Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Geniş Video İzle

Brezilya'da amatör bir futbol takımının 16 yaşındaki kalecisi Edson Lopes Gama, antrenman sırasında penaltı kurtardıktan sonra hayatını kaybetti.

16.01.2025 14:13  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Amazonas eyaletinde amatör bir futbol takımının 16 yaşındaki kalecisi Edson Lopes Gama, antrenman sırasında hayatını kaybetti.

Genç kaleci, penaltı vuruşunu göğsüyle kurtarmaya çalışırken ağır bir darbe aldı ve bu müdahale ölümüne neden oldu. Edson Lopes, göğüs kafesi ile diyafram arasında doğrudan topun çarptığı bölgeden aldığı darbe sonrası acı içinde yere yığıldı.

Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahale yapılmasına rağmen Lopes, 5 Ocak'ta Maues şehrindeki hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetti. Genç oyuncu, kırsal yollar nedeniyle 11 saat süren zorlu bir araba yolculuğuyla hastaneye kaldırılmıştı.

Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Brezilya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Akın:
    sen şimdi videoyu göstermiş mi oldun 43 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Dalga geçer gibi video koyuyorlar. Koyduğunuzu kendiniz seyredin. 27 0 Yanıtla
  • Serafettin Eren:
    yazık yaa hayatının baharında ne hevesle oynarmıştır . 8 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    böyle vidonunda olm top çarptığında niye duruyor video Allah'ım ya 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
13:48 Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
21:50 İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray’a Wilfried Zaha piyangosu vurdu İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'a Wilfried Zaha piyangosu vurdu
21:47 21 yıl sonra kritik ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’da konuk edecek 21 yıl sonra kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuk edecek
21:42 RTÜK, Zahide Yetiş’in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 16:36:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.