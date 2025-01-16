Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

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Brezilya'nın Amazonas eyaletinde amatör bir futbol takımının 16 yaşındaki kalecisi Edson Lopes Gama, antrenman sırasında hayatını kaybetti.

Genç kaleci, penaltı vuruşunu göğsüyle kurtarmaya çalışırken ağır bir darbe aldı ve bu müdahale ölümüne neden oldu. Edson Lopes, göğüs kafesi ile diyafram arasında doğrudan topun çarptığı bölgeden aldığı darbe sonrası acı içinde yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahale yapılmasına rağmen Lopes, 5 Ocak'ta Maues şehrindeki hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetti. Genç oyuncu, kırsal yollar nedeniyle 11 saat süren zorlu bir araba yolculuğuyla hastaneye kaldırılmıştı.