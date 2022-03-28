Kütahya'nın 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı'nda off-road heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Kütahya'nın 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı'nda off-road heyecanı yaşandı

28.03.2022 18:23
Kütahya'nın 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı'nda off-road heyecanı yaşandı

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda karla ve çamurla kaplı alanda off-road etkinliği düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda karla ve çamurla kaplı alanda off-road etkinliği düzenlendi.

Çevre il ve ilçelerden gelen katılımcılar, dağın 1500 metre rakımlı olan bölgesinde arazi araçlarıyla zorlu zeminin tadını çıkardı. Ilıca Termal Tatil Köyü'nden hareket eden off-road konvoyu, dağda hazırlanan özel parkurda karlı, çamurlu ve engebeli etabı geçmeye çalıştı.

Gediz Belediye Başkanı Akçadurak, AA muhabirine, Murat Dağı'nın Kütahya ve Uşak illerinin doğal sınırını oluşturmasının yanı sıra bölgenin en yüksek dağı olma özelliğini de taşıdığını söyledi.

Murat Dağı'nın her mevsim birçok spor faaliyetine uygun olduğunu belirten Akçadurak,"Murat Dağı'nda ilk kez off-road heyecanı yaşanıyor. Bölge off-road için de uygun bir bölge. Gelecek yıllarda off-road etkinliklerini daha geniş kapsamda yapmayı planlıyoruz." dedi.

Gediz Off-Road Kulübü Başkanı Murat Ataman da Murat Dağı'nın off-road için çok uygun bir bölge olduğunu dile getirdi.

Kütahya'nın 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı'nda off-road heyecanı yaşandı
Kütahya'nın 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı'nda off-road heyecanı yaşandı
Kütahya'nın 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı'nda off-road heyecanı yaşandı
Kütahya'nın 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı'nda off-road heyecanı yaşandı

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Murat Dağı, Kütahya, Termal, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kütahya'nın 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı'nda off-road heyecanı yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'nın 2 bin 300 metre rakımlı Murat Dağı'nda off-road heyecanı yaşandı - Son Dakika
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