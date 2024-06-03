Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u Carvajal ve Vinicius Jr.'ın golleriyle 2-0 yenerek 15. kez mutlu sona ulaştı. Tarihi zaferini kutlayan Madrid'de kutlamalara Arda Güler ile Carlo Ancelotti arasında yaşanan diyalog kutlamaların bile önüne geçti.
İspanyol devi, Cibeles Meydanı'nda kutlama yaptı. Tarihe geçen kutlamalara rekor katılım oldu. Real Madrid'in kutlamalarını yaptığı meydana 500 binden fazla taraftar geldi.
Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti mikrofonu eline aldığında, "Size çok özel bir çocuğu takdim ediyorum" diyerek mikrofonu Arda Güler'e uzattı.
Mikrofunu eline alan Arda Güler İspanyolca, "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" diye konuştu. Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasındaki bu diyalog hem İspanya'da hem de Türkiye'de gündem oldu ve büyük beğeni topladı.
Son Dakika › Spor › Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın - Son Dakika
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