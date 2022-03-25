Kuzey Makedonyalı yetkililerden, İtalya'yı yenen Milli Takıma tebrik mesajları - Son Dakika
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Kuzey Makedonyalı yetkililerden, İtalya'yı yenen Milli Takıma tebrik mesajları

25.03.2022 02:36
Kuzey Makedonyalı yetkililerden, İtalya'yı yenen Milli Takıma tebrik mesajları

Kuzey Makedonyalı üst düzey yetkililer, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İtalya'yı 1-0 mağlup eden Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımına tebrik mesajı yayımladı.

Kuzey Makedonyalı üst düzey yetkililer, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İtalya'yı 1-0 mağlup eden Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımına tebrik mesajı yayımladı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, "Bizim futbol kahramanlarımız, Makedon futbolunda tarih yazdılar." ifadesini kullandı.

"Şimdi bizim zamanımız" etiketiyle yaptığı paylaşımda Pendarovski, şunları kaydetti:

"Güçlü rakibe karşı bizim Makedon futbol milli takımımızın gösterdiği zafer, fedakarlık, cesaret ve mücadele için tebrikler. Katar'a bir adım daha yaklaştık. Bize yaşattığınız bu mutluluk için size minnettarız."

Pendarovski'den Cristiano Ronaldo'ya gönderme

Ayrıca Pendarovski, Twitter hesabından Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'yu etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Cristiano hazırlan, sırada sen varsın." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bravo çocuklar, bravo. Siz gerçek kahramanlarsınız. Bu akşam mücadele, istek ve kararlılığın ne olduğunu gösterdiniz." değerlendirmesine yer verdi.

Bunun, büyük çaba ve çalışma ile milli formaya duyulan sevginin sonucu olan inanılmaz bir başarı olduğunu belirten Kovaçevski, "Teknik direktör (Blagoja) Milevski ve tüm ekibi tebrik ediyorum. Bu geceyi hiçbir zaman unutmayacağız. Sizlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İtalya, konuk ettiği Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek, Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybetmişti.

İtalya'yı son dakikalarda gelen golle yenen Kuzey Makedonya, yarı finalin diğer ayağında Türkiye'yi 3-1 yenen Portekiz ile karşılaşacak.

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Makedonya, Futbol, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kuzey Makedonyalı yetkililerden, İtalya'yı yenen Milli Takıma tebrik mesajları - Son Dakika


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