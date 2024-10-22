KVC Westerlo Başkanı Oktay Ercan, Türkiye ve Avrupa Liglerini Karşılaştırdı

Spor

İş insanı Oktay Ercan tarafından 2019 yılında satın alınan KVC Westerlo Kulübü 6 yıl içinde önemli bir aşama kaydetti. Tesisleşme ve altyapı kapsamında önemli adımların atıldığı kulüp, ilk üç yıl içinde ikinci ligden birinci lige yükseldi. Takım için yeni hedef 'Avrupa' olarak belirlenirken, kulüp başkanı Oktay Ercan Türk futbolu ve Avrupa futbolu arasındaki farklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE LİGİ AVRUPA'DAKİ EN PAHALI LİGLERDEN'

UEFA'ya bağlı federasyonların sıralamasını da değerlendiren Ercan, "Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, Fransa birinci liginin ardından Belçika Jupiler Prolig, Hollanda Eredivisie, Portekiz Primeira Liga ve İsviçre Süper Ligi geliyor. Türkiye bu ligler arası sıralamalarda maalesef daha gerilerde kalıyor" dedi.

Avrupa takımlarının sürekli olarak Avrupa şampiyonalarında olduğunu belirten Ercan, "2000 yılında Galatasaray'ın UEFA kupasında elde ettiği başarı, Türk takımlarının en büyük başarısı. Ondan sonra başarımız yok. Buna rağmen Türkiye ligi Avrupa'daki en pahalı liglerden biri. Avrupa'da orta seviye bir takımda ve orta seviye maaşla oynayan bir futbolcu, Türkiye ligine geldiği zaman neredeyse iki katı maaş alıyor. Türkiye bu paralarla ve oyuncu kaliteleriyle çok daha kuvvetli takımların kurulması gereken bir yer. Türkiye süper ligi takımlarının bütçeleri ile bizim bütçelerimiz arasında büyük farklar var" şeklinde konuştu.

'WESTERLO AKADEMİSİNDE 650 TANE LİSANSLI OYUNCU VAR'

En önemli farklardan birinin ise altyapı ve tesisler olduğunu vurgulayan Ercan, "Avrupa futbolu ve Türk futbolu arasında çok ciddi bir altyapı sorunu var. Belçika'da ve Avrupa'da çocuklar 5 yaşında futbola başlıyorlar. Bizim altyapımızda U13, U14, U15, U16, U18, U21 ve ve U23 takımlarımız var. Westerlo gibi bir kasaba takımı dediğimiz takımın akademisinde bile şu an 650 tane lisanslı oyuncu ve on antrenman sahamız var" diye konuştu.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNDAN ZİYARET

Eğitim sistemlerinin de fark yarattığının altını çizen Ercan, Belçika'da futbol okulları ve spor lisesi olduğunu ve bu okulların kulüpler ile iş birliği yaptığını söyledi. Bu sistem ile ciddi bir oyuncu yetiştirme potansiyelinin olduğunu aktaran Ercan, "Hem eğitimleri devam ediyor hem de futbolcu olarak yetişiyorlar. Bu konularla ilgili olarak önceki Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetkilileri Belçika'ya geldiler ve bizim kulübümüzü ziyaret ettiler. Biz onları başka kulüp yetkilileriyle tanıştırdık ve bu kulüplere ziyaretler gerçekleştirdiler. Bahsettiğim spor lisesini ziyaret ettiler, onlarla görüştüler. İnşallah şu anki federasyon yönetimi de aynı onların bıraktığı bu yerden devam ederler. Belçika altyapısı Avrupa'nın en iyi altyapılarından bir tanesidir. Sadece Belçika'daki altyapı sistemini bile örnek alsak, Türk futbolunun kalkınması için önemli olur" ifadelerini kullandı.

'HERKES FUTBOLUN BİR SPOR VE EĞLENCE OLDUĞUNUN FARKINDA'

Kulüp Başkanı Oktay Ercan, futbolda saha içi konuların yanı sıra saha dışı unsurların da oldukça önemli olduğunu vurguladı. Avrupa'daki birçok ülkede futbolun bir eğlence unsuru olarak görüldüğünü belirten Ercan, "Futbol, oynandığı gün için bir etkinlik. İnsanlar maça saatler öncesinden gidiyor, orada yemeklerini yiyorlar. Dışarıda park alanları kuruluyor ve çocuklar o parklarda oynuyor. İnsanlar orada 4-5 saatlerini geçiriyor. Hatta maç bittikten sonra da etkinlikler devam ediyor. Statların önüne DJ kabinleri kuruluyor. Takım yense de yenilse de bu eğlenceler müziklerle gece yarısına kadar sürüyor. Kimse kimseye argo konuşmuyor, hakaret etmiyor. Maçlardan sonra başkanlar ya da diğer takımlar birbirlerini tebrik ediyorlar. Aynı masada yemek yiyorlar, aynı masada oturuyorlar. Biz gittiğimizde bizi misafir ediyorlar, başka kulüpler bize geldiği zaman biz onları misafir ediyoruz. Yenilirsek onları tebrik ediyoruz. Biz yenersek onlar bizi tebrik ediyorlar. Gayet centilmence, bütün futbolcular saha içerisinde birbirleriyle selamlaşıyor, tokalaşıyor. Yani böyle güzel bir atmosfer var. Herkes bunun bir spor ve eğlence olduğunun farkında ve buna göre hareket ediyorlar. Bu noktalara baktığımız zaman gerçekten çok farklı, büyük fark var ve daha gidecek çok yolumuz var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.