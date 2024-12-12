Kylian Mbappe'nin ''Tecavüz'' davasında karar çıktı - Son Dakika
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Spor

Kylian Mbappe'nin ''Tecavüz'' davasında karar çıktı

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Fransa Milli Takımı ve Real Madrid'in süperstarı Kylian Mbappe hakkında İsveç'te yürütülen tecavüz soruşturması, yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle kapatıldı. İsveçli savcı Marina Chirakova, soruşturmanın sonlandırıldığını belirtti.

12.12.2024 13:38
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İspanyol devi Real Madrid'in 25 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe hakkında İsveç'te yürütülen tecavüz soruşturması karara bağlandı.

İsveçli savcı Marina Chirakova, Mbappe'ye yönelik tecavüz ve cinsel saldırı soruşturmasını, yeterli kanıt olmadığı için kapatma kararı aldığını belirtti. Savcı Chirakova, "Delillerin soruşturmaya devam etmek için yeterli olmadığı sonucuna vardım ve bu nedenle soruşturma sonlandırılmıştır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mbappe, İsraille oynanacak maç için Fransa Milli Takımı ile İsveç'e gittiğinde, başkent Stockholm'deki bir otelde gerçekleşen tecavüz olayına adı karışmıştı.

İsveç savcılığından yapılan açıklamada, 10 Ekim'de Stockholm'deki bir otelde yaşandığı öne sürülen tecavüz olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi, ancak şüphelinin kimliği hakkında herhangi bir detay verilmedi. Mbappé'nin avukatı Marie- Alix Canu-Bernard, oyuncusunun doğrudan bir soruşturmaya dahil olması durumunda İsveç adalet sistemiyle işbirliği yapacaklarını ifade etmiş ve Mbappé'nin herhangi bir suçu olmadığını belirtmişti.

Kylian Mbappe\'nin \'\'Tecavüz\'\' davasında karar çıktı

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Son Dakika Spor Kylian Mbappe'nin ''Tecavüz'' davasında karar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser:
    Bir ara real formasıyla 5saraylılarada tcvz etmişti doğrudur :)) 1 17 Yanıtla
  • Mehmet Yıldırım:
    Ferhat eser sana söylenen küfürlü yorumlardan bizlerde rahatsız oluyoruz ama sende durmuyorsun 10 0 Yanıtla
  • Serdar:
    Fenerbahçeliyim, Beşiktaş taraftarı kadar tribünde sosyal medyada bel altı ahlaksızlık yapan başka camia görmedim. Rezilsiniz. 8 1 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    Tcvzn sataşması mı olur nmsszherif. Hangi bahane bu aklar Beşiktaş adını lekelemeye çalışan, insanların kötü gözle bakmasını sağlamaya çalışan bi trollsün. Dinikutsallarımıza ettiğin hakaretleri de unutmadım oeferhat strGit 0 0 Yanıtla
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