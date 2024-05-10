Adım adım Real Madrid'e! Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti - Son Dakika
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Adım adım Real Madrid'e! Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti

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Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız yıldızı Kylian Mbappe, takımdan ayrılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Mbappe, bir video paylaşarak "Pazar günü Parc Des Princes'te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

10.05.2024 21:35  Güncelleme: 22:27
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Fransız devi Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kylian Mbappe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

"YENİ BİR MACERAYA İHTİYACIM VARDI"

25 yaşındaki golcü futbolcu, bir video paylaşarak "Herkese merhaba. Ben Kylian. Zamanı geldiğinde size açıklama yapacağımı söylemiştim. Bu yıl Paris Saint Germain'deki son yılım olacak. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes'te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız" dedi.

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti

REAL MADRID'E İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz sezonun başında Real Madrid ile adı sıklıkla anılan ancak Paris Saint-Germain'de kalan Kylian Mbappe'nin İspanyol deviyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından dev transferi açıklamaya hazırlanıyor.

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti

306 MAÇA ÇIKTI

Paris Saint-Germain formasıyla 306 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, bu karşılaşmalarda 255 gol, 108 asistlik performans sergiledi. Fransız yıldız 6 kez Ligue 1 şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi.

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Son Dakika Spor Adım adım Real Madrid'e! Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e veda etti - Son Dakika

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