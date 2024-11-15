L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı

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Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L'Gante'nin, Fenerbahçe formasıyla çıktığı bir programda 'Türkiye'de konser vermek istiyorum' demesi büyük ilgi çekti. L'Gante'nin formasını nereden bulduğu merak edilirken, Arjantinli şarkıcıya formayı, logosu Fenerbahçe ile hemen hemen aynı olan Arjantin amatör küme takımlarından 'Fernebahce'nin kurucularından birinin hediye ettiği ortaya çıktı.

15.11.2024 14:53
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Wanda Nara'nın henüz Mauro Icardi ile ayrılmadan adının aşk ilişkisine karıştığı Arjantinli müzisyen L-Gante, sadece Arjantin'de değil Türkiye'de de gündem oldu. Icardi ve Wanda'nın birbirilerini suçladığı ve bugün mahkemeye çıkacakları skandalın 3'üncü kişisi olan L-Gante dün ortalığı karıştırdıktan sonra Olga isimli programa çıktı. 5 yıldızlı Fenerbahçe formasıyla çıktığı canlı yayında L-Gante, "Türkiye'de konser vermek istiyorum" dedi.

FORMAYI NEREDEN BULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

En fazla merak edilenlerden birisi de L-Gante'nin 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını nereden bulduğu oldu. Arjantinli şarkıcıya formayılogosu bile Fenerbahçe ile hemen hemen aynı olan Arjantin amatör küme takımlarından 'Fernebahce'nin kurucularından birisinin hediye ettiği ortaya çıktı. Arjantin'de yaşayan Fenerbahçe taraftarları 2022 yılında 'Fernebahce' isminde bir amatör kulüp kurdu. Necochea kentinde kurulan kulübün isminin yanı sıra, formaları da çubuklu ve sarı-lacivert olarak dizayn edildi.

Forma tasarımı ve kulübü Fenerbahçe ile aynı olan Fernebahce'nin kurucularından bir taraftar, Wanda Nara-Mauro Icardi olayları patlak verdikten sonra 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını L-Gante'ye gönderdi. Hatta o kurucu üye L-Gante'ye, "Fenerbahçeliler şampiyonluk kutlamalarında senin şarkı söylemeni istiyor" dedi.

L\'Gante\'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı

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Son Dakika Spor L'Gante'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sergen:
    hiç şaşmaz, falcıbüyücüden medet umanlar şimdi de müptezelin peşine düşmüş. edeple ahlakla yarışmazlar. sonra da burunları oktan çıkmaz :))) 50 4 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    adam ezikler toplumuna katıldığının bakalım ne zaman farkına varacak 22 4 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Entrikada üstlerine yok, yapı yapı dediler aldılar yapının sapını, şimdide itten köpekten medet umuyorlar 15 3 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    İcardi bugün tamam dese Florya’dan Samandıra’ya sırtınızda taşırsınız, Başaklarını yalarsınız! Müptezelle mutluluklar size. 8 3 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Boş Haber yapmak sizin işiniz 2 1 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    Benekli Ayhan’a benziyo ama Ayhan buna adamlığın sadakasını verir o ayrı 1 0 Yanıtla
  • Karşıyakalı:
    Saha dışında skor sonuç üzerinden insanlar birbirini kızdırılabilir ama aile namus özel hayat üzerinden bu kadar alçalmazsın arkadaş. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    icardi Maxi Lopez in karısını ayartti sonra bu eleman da onun karısını ayartti ,cincon a yakışan hareketler bunlar 0 0 Yanıtla
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