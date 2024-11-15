L\'Gante\'ye 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını kimin verdiği ortaya çıktı

Spor

Wanda Nara'nın henüz Mauro Icardi ile ayrılmadan adının aşk ilişkisine karıştığı Arjantinli müzisyen L-Gante, sadece Arjantin'de değil Türkiye'de de gündem oldu. Icardi ve Wanda'nın birbirilerini suçladığı ve bugün mahkemeye çıkacakları skandalın 3'üncü kişisi olan L-Gante dün ortalığı karıştırdıktan sonra Olga isimli programa çıktı. 5 yıldızlı Fenerbahçe formasıyla çıktığı canlı yayında L-Gante, "Türkiye'de konser vermek istiyorum" dedi.

FORMAYI NEREDEN BULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

En fazla merak edilenlerden birisi de L-Gante'nin 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını nereden bulduğu oldu. Arjantinli şarkıcıya formayılogosu bile Fenerbahçe ile hemen hemen aynı olan Arjantin amatör küme takımlarından 'Fernebahce'nin kurucularından birisinin hediye ettiği ortaya çıktı. Arjantin'de yaşayan Fenerbahçe taraftarları 2022 yılında 'Fernebahce' isminde bir amatör kulüp kurdu. Necochea kentinde kurulan kulübün isminin yanı sıra, formaları da çubuklu ve sarı-lacivert olarak dizayn edildi.

Forma tasarımı ve kulübü Fenerbahçe ile aynı olan Fernebahce'nin kurucularından bir taraftar, Wanda Nara-Mauro Icardi olayları patlak verdikten sonra 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını L-Gante'ye gönderdi. Hatta o kurucu üye L-Gante'ye, "Fenerbahçeliler şampiyonluk kutlamalarında senin şarkı söylemeni istiyor" dedi.