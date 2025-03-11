Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti - Son Dakika
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Spor

Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

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Lamine Yamal, Barcelona'nın Benfica'yı konuk ettiği son 16 turu karşılaşmasının ilk 27 dakikasında 1 gol, 1 asistle oynadı. Genç yıldız, sergilediği bu performansla Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu. (17 yaş 214 gün)

11.03.2025 22:29  Güncelleme: 23:18
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Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. İspanyol devinin Lamine Yamal, bu karşılaşmada yaptıklarıyla tarihine geçti.

27 DAKİKADA 1 GOL, 1 ASİST

17 yaşındaki Yamal, takımını 1-0 öne geçiren 11. dakikadaki Raphinha'nın golünde asisti yapan futbolcu oldu. genç yıldız, 27. dakikada ise kendisi fileleri sarsmayı başardı. İspanyol futbolcu, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. (17 yaş 214 gün)

Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Barcelona, Benfica, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Enis Demirağ:
    Helal olsun çoçuğa Bizimki nerde çıt kırıldım indire gandi yaptı indirdi paraları cebe otur yedek kulübede sütlaç 0 0 Yanıtla
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