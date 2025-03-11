Lamine Yamal, 27 dakikada Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. İspanyol devinin Lamine Yamal, bu karşılaşmada yaptıklarıyla tarihine geçti.

27 DAKİKADA 1 GOL, 1 ASİST

17 yaşındaki Yamal, takımını 1-0 öne geçiren 11. dakikadaki Raphinha'nın golünde asisti yapan futbolcu oldu. genç yıldız, 27. dakikada ise kendisi fileleri sarsmayı başardı. İspanyol futbolcu, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. (17 yaş 214 gün)