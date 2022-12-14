Bu fotoğraftan film çıkar! Çocukken kaçak girip çektiği fotoğraftan sonra Messi'yi finale çıkardı

Arjantin Milli Takımı'nda uzun yıllar Lionel Messi'ye aranan uyumlu partner 2022 Dünya Kupası'nda bulundu. Lautaro Martinez'in gösterdiği kötü performanstan sonra as kadroya monte edilen Alvarez, Messi'nin yükünü hafifletip takımın finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu.

ASİSTLERİ BOŞA ÇEVİRMEDİ

Lionel Messi ile hücumda harika bir uyum yakalayan Alvarez, 35 yaşındaki dünya yıldızının paslarını boşa çevirmedi. Yarı final maçında Hırvatistan ağlarına 2 gol bırakan Alvarez, dünya basınında manşetleri süsledi.

HİKAYEYİ SÜSLEYEN FOTOĞRAF

Arjantin'in yakaladığı başarından sonra Alvarez'in yıllar önce çektirdiği fotoğraf gündem oldu. 2011 yılında Milli Takım kampına kaçak girip Messi ile fotoğraf çektirmeyi başaran Julian Alvarez, 2022 yılında Messi ile takım arkadaşı olup final pozu verdi.

6 MAÇTA 4 GOL ATTI

Geçmiş yıllarda Gonzalo Higuain'den, şimdi de Lautaro'dan ağzı yanan Arjantin, Messi'nin son Dünya Kupası'nda Alvarez'le mutlu oldu. 22 yaşındaki forvet oyuncusu 2022 Dünya Kupası'nda 6 maçta 4 gol atıp 1 asist üretti.