Süper Lig devi Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Leo Dubois'in İstanbul ekibi Başakşehir'e transfer olmaya yakın olduğu kaydedildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre turuncu-lacivertli ekip, transfer evraklarının yetişmesi halinde sarı-kırmızılılardan Leo Dubois'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.
Son Dakika › Spor › Leo Dubois, İstanbul Ekibine Transfer Oluyor: Evraklar Yetişecek mi? - Son Dakika