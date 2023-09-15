Leo Dubois, İstanbul Ekibine Transfer Oluyor: Evraklar Yetişecek mi? - Son Dakika

Leo Dubois, İstanbul Ekibine Transfer Oluyor: Evraklar Yetişecek mi?

Son Güncelleme: 15.09.2023 18:31

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında düşünmediği Fransız oyuncu Leo Dubois'in Başakşehir'e transfer olmaya yakın olduğu belirtildi. Transfer sezonunun bitmesine saatler kala, Dubois için sürpriz bir gelişme yaşandı. RAMS Başakşehir, transfer evraklarının yetişmesi halinde Galatasaray'dan Leo Dubois'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Dubois, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Leo Dubois'in İstanbul ekibi Başakşehir'e transfer olmaya yakın olduğu kaydedildi.

EVRAKLARI YETİŞECEK Mİ?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre turuncu-lacivertli ekip, transfer evraklarının yetişmesi halinde sarı-kırmızılılardan Leo Dubois'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

GALATASARAY KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Leo Dubois, İstanbul Ekibine Transfer Oluyor: Evraklar Yetişecek mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Leo Dubois, İstanbul Ekibine Transfer Oluyor: Evraklar Yetişecek mi? - Son Dakika
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