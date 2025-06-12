Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı yapan sözleşmeye imzayı attı.
Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih formasını terleten Leroy Sane'yi İstanbul'a getirdi. Gece saatlerinde İstanbul'a inen Sane, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından havaalanında karşılandı. Leroy Sane daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.
Bugün ise Sane sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu, daha sonra kulüp binasına giden Alman yıldız, kendisini 3 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeyi imzaladı. Sane'nin imza töreninden ilk kare geldi.
İşte o an;
Son Dakika › Spor › Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)