Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

11.01.2026 18:52
Fenerbahçe, Levent Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Deneyimli oyuncunun sahalardan en az 1.5 ay uzak kalması bekleniyor.

Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı oynanan maçta sakatlanan Levent Mercan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

SAĞ ARKA ADALESİNDE KISMİ YIRTIK

Fenerbahçe, Levent Mercan'ın sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SAHALARDAN UZAK KALACAĞI SÜRE

Arka adalesinde yırtık tespit edilen deneyimli oyuncunun sahalardan en az 1.5 ay uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe'de sol bek oyuncuları Archie Brown'un ardından Levent Mercan'ın da sakatlanmasıyla birlikte sezon boyunca stoper oynayan Jayden Oosterwolde'nin yeniden sol beke geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Sağlık, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • hakan1122 hakan1122:
    bu durum kötü oldu tam da forma girmişti ve formayi kapmıştı çok geçmiş olsun umarım biran evvel ve sağlam sahalara dönersin... 22 2 Yanıtla
  • Mö19720202 Mö19720202:
    ACİL SOLBEK ALMALİYİZ LWVENTE GEÇMİŞ OLSUN 6 0 Yanıtla
  • Extel1988_ Extel1988_:
    caner erkin yarım sezon getirilebilir 0 1 Yanıtla
  • eflani78 eflani78:
    ostorwolde sola geçer..gerçek yeri orası..yiğit Efe 11 de stoper oynar.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
