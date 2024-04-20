Lewis Hamilton, Çin Grand Prix'inde küfür ettiği için özür diledi

Sky Sports, Lewis Hamilton'ın Çin Grand Prix'inde yaşadığı hayal kırıklığı sonrasında canlı yayında küfür etmesi nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.
39 yaşındaki Hamilton, Şanghay'daki ilk eleme turunda elendi ve yarışı 18. sırada tamamladı. Eleme sonrası Sky Sports'a konuşan Hamilton, "Zorlandım - bu işte bu kadar," dedi ve ekledi: "George Russell ile bu sabah benzer arabalara sahiptik ama öğleden sonra arabayı geliştirmeye çalıştık. Farklı denemeler yaptık ama işe yaramadı. 18. olmak gerçekten kötü."
Sky Sports'tan David Croft, Hamilton'ın dil kullanımı için hemen özür diledi. Eski dünya şampiyonu Nico Rosberg, Hamilton'ın kötü Q1 sonucunu "felaket" ve "gerçekten acı verici" olarak nitelendirdi.
Hamilton, daha önceki Sprint yarışında ikinci olarak Mercedes'e yedi puan kazandırmıştı. Sprint sonrasında, "Buraya her geldiğimde seyirci çok destekleyici. Çok mutlu ve minnettarım," dedi ve ekledi: "Red Bull'larla mücadele edemedik ama büyük bir adım ve ilerleme kaydettik."
Max Verstappen, pole pozisyonunu kazanarak 1999'dan bu yana sezonun ilk beş yarışına birinci sıradan başlayan ilk sürücü oldu. Red Bull'dan Sergio Perez ikinci, Fernando Alonso Aston Martin'iyle üçüncü sırada yer alacak. McLaren'dan Lando Norris dördüncü ve Hamilton'ın takım arkadaşı Russell sekizinci sıradan yarışa başlayacak.
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun basın toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü bisikletçilere ev sahipliği yapacak organizasyonda 14 ülkeden 25 takım, 175 bisikletçi pedal çevirecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.
1969 Bilecik Spor Kulübü, yarın oynayacağı Çeşme Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı Şimşekler'de hedef 3 puan olurken, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Edirne'de yapılan okullar arası bisiklet yol yarışına minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 45 öğrenci katıldı. Yarışta öğrenciler büyük bir rekabet içinde mücadele etti. Yarışlarda Bisiklet Federasyonuna bağlı 5 hakem görev yaptı ve güvenlik önlemleri alındı. Yarışlar başarılı bir şekilde sonuçlandı ve dereceye giren öğrencilere sertifika, madalya ve kupa verildi.
Yarın Antalya'da başlayacak 2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) tanıtım toplantısı yapıldı.
Sivas'ta gerçekleştirilen Cenk İldem U15 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası, final müsabakalarının ardından tamamlandı. Sakarya Hendek Olimpik Spor Kulübü takım halinde Türkiye şampiyonu olurken, Denizli GSK ikinci, Samsun Kavak Şampiyonlar Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Güreş Federasyonu yetkilileri ve antrenörler takdim etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Görele Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-28 mağlup etti. İlk yarıyı 21-16 önde tamamlayan Görele Belediyespor, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürerek karşılaşmayı 39-28 kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Doğan Can Davas ve William Togui'nin attığı gollerle skor eşitlendi.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Akşemseddin Anadolu Lisesi Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle futbol maçı yaptı. Maçta İskilipspor Teknik Direktörü Galip Gül de yer aldı. Gül, öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiğini belirterek Polat'a teşekkür etti.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada hedeflerinin UEFA Avrupa Kupası'na katılmak olduğunu belirtti. Uygun ayrıca hakemlerin profesyonel olmasını ve adaletli bir şekilde maç yönetmelerini istedi. Taraftarları da maça davet eden Uygun, tribünlerin dolmasını ve coşkuyu birlikte yaşamayı umduklarını söyledi. Antrenmanda sakatlığı bulunan Azizbek Turgunboev ayrı çalışmalarına devam etti.
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