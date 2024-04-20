Lewis Hamilton, Çin Grand Prix'inde küfür ettiği için özür diledi - Son Dakika
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Lewis Hamilton, Çin Grand Prix'inde küfür ettiği için özür diledi

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Lewis Hamilton, Çin Grand Prix'inde yaşadığı hayal kırıklığı sonrasında canlı yayında küfür etmesi nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı. Hamilton, yarışta 18. sırada tamamladıktan sonra Sky Sports'a konuşurken dil kullanımı nedeniyle eleştirildi. Max Verstappen ise pole pozisyonunu kazanarak sezonun ilk beş yarışına birinci sıradan başlayan ilk sürücü oldu.

20.04.2024 14:48  Güncelleme: 14:53
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Sky Sports, Lewis Hamilton'ın Çin Grand Prix'inde yaşadığı hayal kırıklığı sonrasında canlı yayında küfür etmesi nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

39 yaşındaki Hamilton, Şanghay'daki ilk eleme turunda elendi ve yarışı 18. sırada tamamladı. Eleme sonrası Sky Sports'a konuşan Hamilton, "Zorlandım - bu işte bu kadar," dedi ve ekledi: "George Russell ile bu sabah benzer arabalara sahiptik ama öğleden sonra arabayı geliştirmeye çalıştık. Farklı denemeler yaptık ama işe yaramadı. 18. olmak gerçekten kötü."

Sky Sports'tan David Croft, Hamilton'ın dil kullanımı için hemen özür diledi. Eski dünya şampiyonu Nico Rosberg, Hamilton'ın kötü Q1 sonucunu "felaket" ve "gerçekten acı verici" olarak nitelendirdi.

Hamilton, daha önceki Sprint yarışında ikinci olarak Mercedes'e yedi puan kazandırmıştı. Sprint sonrasında, "Buraya her geldiğimde seyirci çok destekleyici. Çok mutlu ve minnettarım," dedi ve ekledi: "Red Bull'larla mücadele edemedik ama büyük bir adım ve ilerleme kaydettik."

Max Verstappen, pole pozisyonunu kazanarak 1999'dan bu yana sezonun ilk beş yarışına birinci sıradan başlayan ilk sürücü oldu. Red Bull'dan Sergio Perez ikinci, Fernando Alonso Aston Martin'iyle üçüncü sırada yer alacak. McLaren'dan Lando Norris dördüncü ve Hamilton'ın takım arkadaşı Russell sekizinci sıradan yarışa başlayacak.

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Son Dakika Spor Lewis Hamilton, Çin Grand Prix'inde küfür ettiği için özür diledi - Son Dakika

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