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Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu

20.02.2022 16:02
Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu

Lider Trabzonspor, ilk 3'te yer almaya çalışan formda ekip Alanyaspor'a konuk oluyor. Alanyaspor ve Trabzonspor'un ilk 11'leri!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, lider Trabzonspor'u ağırlıyor. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve artık şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyen Bordo-Mavililer, en yakın takipçisi Konyaspor'a kazanması halinde 14 puan fark atacak.

DÜDÜK MELER'DE

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde olacak.

İlk 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Efkan, Borja, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

CANLI ANLATIM

Dakika 15 DİREKTEN DÖNDÜ: Serbest vuruşta Bakasetas topun başına geldi. Yunan yıldızın şık vuruşu üst direkte patladı.

Dakika 10: Emre Akbaba savunma arkasına sarkan Efecan'ı düşündü, ancak savunmada Tymoteusz Puchacz araya girdi.

Dakika 9: Fatih Aksoy geriden Efecan'ı kaçırmaya çalıştı. Top hızlı kaldı.

Dakika 8: Trabzonspor golden sonra da baskısını artırdı. Alanyaspor bu dakikalarda topu ayağında tutmakta zorlanıyor.

Dakika 5 GOL: Alanyaspor'da baskı gören kaleci Marafona topu uzaklaştımak isterken bir anda top ceza yayı üzerindeki Dorukhan'a çarptı, yükselen top Anthony Nwakaeme'nin önüne düştü. Nwakaeme yarım vole ile tek vuruş yapıp topu ağlara gönderdi.

Dakika 2: Sağ kanattan topu Visca'dan alan Bruno Peres içeriye ortasını yapmak istedi ancak savunma araya girdi.

Dakika 2: İki takım da temkinli. Birbirlerini tartıyorlar.

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Son Dakika Spor Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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