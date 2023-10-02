Rıdvan Dilmen, "Lig böyle bitecek" diyerek sıralamayı verdi - Son Dakika

Rıdvan Dilmen, "Lig böyle bitecek" diyerek sıralamayı verdi

Son Güncelleme: 02.10.2023 09:13

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının ardından yaptığı yorumda Süper Lig'deki sıralamayı verdi. 3 büyüklerin ilk 3 sırayı alacağını belirten Dilmen yaptığı değerlendirmede, ''Lig böyle bitecek. Kim şampiyon olacak bilmiyorum ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan. 1. hafta gözüken tablo buydu.'' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 7. haftasını 3 büyükler kayıpsız geçerken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında Süper Lig ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Dilmen yaptığı değerlendirmede, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilk 3 sırayı alacağını belirtti.

"İLK 3'TE 3 BÜYÜKLER OLUR"

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "İlk 3 sırada üç büyükler olur. Dördüncü ve beşinci sırada da Adana Demirspor ve Trabzonspor bitirir." dedi.

"ÖNLERİNDE ÖNEMLİ BİR MAÇ DAHA VAR"

Dilmen ayrıca, "Beşiktaş'ın iki tane sezon maçı vardı ve biri buydu. Diğer maçın önemli olması için Beşiktaş'ın bu maçı kazanması gerekiyordu. Bunu yendiler ve önlerinde önemli bir maç daha var. O da Galatasaray maçı." ifadelerini kullandı.

"TARİHİN EN İYİ KADROLARINDAN BİRİ"

Fenerbahçe'den övgüyle bahseden Dilmen, "Kendi oynadığım dönem dahil. Ben bu kadar iyi bir Fenerbahçe görmedim. Tarihin en iyi kadrolarından biri diyordum ama vazgeçtim, tarihin en iyi kadrosu."

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, 'Lig böyle bitecek' diyerek sıralamayı verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen, "Lig böyle bitecek" diyerek sıralamayı verdi - Son Dakika
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