Rıdvan Dilmen, "Lig böyle bitecek" diyerek sıralamayı verdi

Süper Lig'in 7. haftasını 3 büyükler kayıpsız geçerken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında Süper Lig ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Dilmen yaptığı değerlendirmede, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilk 3 sırayı alacağını belirtti.

"İLK 3'TE 3 BÜYÜKLER OLUR"

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "İlk 3 sırada üç büyükler olur. Dördüncü ve beşinci sırada da Adana Demirspor ve Trabzonspor bitirir." dedi.

"ÖNLERİNDE ÖNEMLİ BİR MAÇ DAHA VAR"

Dilmen ayrıca, "Beşiktaş'ın iki tane sezon maçı vardı ve biri buydu. Diğer maçın önemli olması için Beşiktaş'ın bu maçı kazanması gerekiyordu. Bunu yendiler ve önlerinde önemli bir maç daha var. O da Galatasaray maçı." ifadelerini kullandı.

"TARİHİN EN İYİ KADROLARINDAN BİRİ"

Fenerbahçe'den övgüyle bahseden Dilmen, "Kendi oynadığım dönem dahil. Ben bu kadar iyi bir Fenerbahçe görmedim. Tarihin en iyi kadrolarından biri diyordum ama vazgeçtim, tarihin en iyi kadrosu."