Lig tarihine geçecek! Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi - Son Dakika
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Spor

Lig tarihine geçecek! Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi

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Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu için bonservis bedeli belirlendi. Fenerbahçe, Ferdi için 40 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Şu anki teklif ise bonuslarla birlikte 35 milyon euro. Fenerbahçe, teklifin yükselmesi durumunda Kadıoğlu'nun ayrılığına izin verecek. Aksi halde oyuncunun ücretinde iyileştirme yapılacak.

17.08.2024 14:52
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Süper Lig devi Fenerbahçe ve milli takımın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a transfer gündemde.

BONSERVİS BELİRLENDİ

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Brighton ile temas halinde olan Kadıoğlu'ndan 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor. İngiliz ekibinin Ferdi için gözden çıkardığı rakam ise an itibarıyla bonuslarla birlikte 35 milyon euro.

Fenerbahçe, Brighton'ın söz konusu rakamlara çıkması durumunda Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığına izin verecek. Aksi durumunda Ferdi Kadıoğlu takımda kalacak ve Sarı-Lacivertliler oyuncunun ücretinde iyileştirmeye gidecek.

KADROYA ALINDI

Sakatlığı sebebiyle Lille maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de bu akşam oynanacak Göztepe karşılaşmasının kadrosunda yer alıyor.

Lig tarihine geçecek! Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu\'nun bonservisini belirledi

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lig tarihine geçecek! Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çelikk: Gereksiz Sanki Dünyayı kurtarmış 10 33 Yanıtla
  • selçuk dalar: 35milyon euro veren mi var. ver ver ver hiç durma gonder gitsin bu balon 11 25 Yanıtla
  • ferhat eser: 40 milyon euro ihracat için iyi para helal olsun derim tebrik ederim başarabilirseniz Beşiktaş cenki 30 milyon euroya vermişti peemiere bizi geçersiniz gerçekleşirse 13 5 Yanıtla
  • Ömer Öztoprak: boey in 30 ettiği yerde Ferdi de 35 eder (boey bayern e atılmış kazıktır) :)) 12 4 Yanıtla
  • Ali Yıldız: Futbol kadar gereksiz bir oyun daha yoktur … o ne ya 5 kişi o çembere topu sokmak için çabalıyor :) 2 8 Yanıtla
  • Hakan Yıldız: Değerli oyuncu ama malesef Fenerbahçede oynadığı için Avrupa’da büyük takımlara karşı görmedik. 6 3 Yanıtla
  • Tuna güler: Etmez diyen yorumları okumaya geldim. 5 3 Yanıtla
  • Murat Saka: Gitmesin 4 4 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Üzerinizde ki rakip takım formalarını çıkarıp öyle yorum yapın.. Ferdi taraftarı olduğunuz takımda oynuyor olsa tak aksi yorumlar yaparsınız.. En az 1 sezon daha takımda kalmasından yanayım.. Tabi ki istenilen bonservis bedelini karşılayan teklif gelirse değerlendirilir. 4 1 Yanıtla

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