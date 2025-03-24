Ligler bu hafta ertelenecek mi? TFF\'den resmi açıklama geldi

Niye erteleniyor ki, stadyumlardaki hükümet ıstıfa seslerinden korktuğunuz için olabilir mi?

güngör SAĞ:

heh he he undan undan millet ne diyo siz neyin kafasındasınız nolcak yani hükumet istifa deyince ne geçecek elinize kendinizimi tatmin edeceksiniz ekremmi gelecek sonra mansur variken imamınoğlu yok hükmünde ama bu kavga gene erdoğana yarar yine sizde 14 ve 28 mayısta olduğu gibi birbirinizi suçlarsınız ama burada mevzu bahis futbol siyaset değil