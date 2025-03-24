Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.
28 Mart Cuma
29 Mart Cumartesi
31 Mart Pazartesi
Son Dakika › Spor › Ligler bu hafta ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama geldi - Son Dakika
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