Ligler bu hafta ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama geldi - Son Dakika
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Spor

Ligler bu hafta ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama geldi

Ligler bu hafta ertelenecek mi? TFF\'den resmi açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig maçlarının ertelenmeyeceği yönünde resmi bir açıklama yaptı. Kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten TFF, maçların daha önce planlandığı tarihlerde oynanacağını duyurdu.

24.03.2025 13:40
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Ligler bu hafta ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama geldi

Süper Lig'de haftanın programı şöyle;

28 Mart Cuma

  • 16.00 Kayserispor - Hatayspor
  • 16.00 Antalyaspor - Alanyaspor
  • 20.30 Konyaspor - Gaziantep
  • 20.30 Bodrumspor - Fenerbahçe

29 Mart Cumartesi

  • 13.30 Sivasspor - Adana Demirspor
  • 16.00 Samsunspor - Kasımpaşa
  • 16.00 Trabzonspor - Göztepe
  • 20.30 Beşiktaş - Galatasaray

31 Mart Pazartesi

  • 20.00 Eyüpspor - RAMS Başakşehir

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ligler bu hafta ertelenecek mi? TFF'den resmi açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 032725:
    Niye erteleniyor ki, stadyumlardaki hükümet ıstıfa seslerinden korktuğunuz için olabilir mi? 40 75 Yanıtla
    güngör SAĞ:
    heh he he undan undan millet ne diyo siz neyin kafasındasınız nolcak yani hükumet istifa deyince ne geçecek elinize kendinizimi tatmin edeceksiniz ekremmi gelecek sonra mansur variken imamınoğlu yok hükmünde ama bu kavga gene erdoğana yarar yine sizde 14 ve 28 mayısta olduğu gibi birbirinizi suçlarsınız ama burada mevzu bahis futbol siyaset değil 0 0
  • VillaUmut:
    Ertelense ne oynansa ne? Neyin tadı kaldı ki? 21 16 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    Hayır sanırım siz gs maçı kaybeder korkusu yaşıyorsunuz fs Sakat ve yorgun oyuncuları için bu çirkin haberi yayınladınız 7 15 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Hayret Fener istedi ve TFF yapmadı ha!! ilginç. 10 7 Yanıtla
  • Benvekendim :
    @032725Bizim sokakta birkaç it var. Tek tek olduğunda bir şekerler anlatamam. Ama hepsi bir araya geldiğinde ona buna saldırıyorlar. Aynısı olmasın diye yasaklayabilirler. Anlamadığım it itliğini yapıyorda size ne oluyor? 8 4 Yanıtla
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