Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı

Spor

Beşiktaş\'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha

Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski'nin ardından sessiz sedasız bir transferi daha bitirdi.

17 YAŞINDA SOL BEK ALDILAR

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala altyapısında çıkarıp Türk futboluna kazandırdığı isimlerle ön plana çıkan 2. Lig ekibi Altınordu'dan transfer yaptı. Cimbom, İzmir temsilcisinde forma giyen 17 yaşındaki sol bek Eren Kaya'yı renklerine bağladı.

Eren Kaya

LİSANSI DA ÇIKTI

Öte yandan Galatasaray, genç futbolcunun lisansını çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, bu gelişmeyi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Eren ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandı.

BU SEZON 1 MAÇ OYNADI

Eren Kaya, Altınordu formasıyla bu sezon yalnızca 1 maçta görev yaptı. Eren, Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmasında Küçükçekmece Sinop Spor karşı 30 dakika sahada kaldı. 17 yaşındaki genç futbolcu, sol bek pozisyonunun yanı sıra stoper olarak da görev alabiliyor.