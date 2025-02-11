Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı

Geniş Video İzle

Galatasaray, 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun 17 yaşındaki sol beki Eren Kaya'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı Eren'in lisansını da çıkarttı.

11.02.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski'nin ardından sessiz sedasız bir transferi daha bitirdi.

17 YAŞINDA SOL BEK ALDILAR

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala altyapısında çıkarıp Türk futboluna kazandırdığı isimlerle ön plana çıkan 2. Lig ekibi Altınordu'dan transfer yaptı. Cimbom, İzmir temsilcisinde forma giyen 17 yaşındaki sol bek Eren Kaya'yı renklerine bağladı.

Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı
Eren Kaya

LİSANSI DA ÇIKTI

Öte yandan Galatasaray, genç futbolcunun lisansını çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, bu gelişmeyi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Eren ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandı.

Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı

BU SEZON 1 MAÇ OYNADI

Eren Kaya, Altınordu formasıyla bu sezon yalnızca 1 maçta görev yaptı. Eren, Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmasında Küçükçekmece Sinop Spor karşı 30 dakika sahada kaldı. 17 yaşındaki genç futbolcu, sol bek pozisyonunun yanı sıra stoper olarak da görev alabiliyor.

Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı

Galatasaray, Galatasaray, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cocukluk askimsin:
    dün bejeke alıyor dediler. çocuk Galatasaray ismini duyunca hasss demiş bejekeme :)))) 25 1 Yanıtla
  • Ali :
    Bu degirmenin suyu nereden geliyor arastirilmasi lazim 1 19 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Emirhan topçuyuda fetösaray alıyordu değilmi çocukluk aşkımsın ama fetösaray ne aldı 25 cm lik yaprak :))) 0 17 Yanıtla
  • Türk:
    an ası sıkılmış feratı kudurtmak çok kolay la nasıl kudurmuş yine ahahahahahahahaha 13 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TÜRK FUTBOLUNUNA FETO YU SOKAN 8TAŞ TIR. FETO8TAS 12 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
22:52 Alperen Şengün’den bomba Fenerbahçe itirafı Alperen Şengün'den bomba Fenerbahçe itirafı
22:24 Adıyaman’da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi Adıyaman'da köylüler, beton santraline karşı eylem düzenledi
22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
22:18 Trabzonspor, Eyüpspor’u sahasında 1-0 yendi Trabzonspor, Eyüpspor'u sahasında 1-0 yendi
22:16 Görevden alınan özel yetkili savcı Trump’ı dava etti Görevden alınan özel yetkili savcı Trump'ı dava etti
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 17:32:39. #1.11#
SON DAKİKA: Linsansını bile çıktı: Galatasaray, sessiz sedasız bir transfer daha yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.