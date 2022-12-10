Kışkırtmanın böylesi! Beşiktaşlı yıldızın, Messi'yi canlı yayında çıldırtan sözü ortaya çıktı - Son Dakika
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Kışkırtmanın böylesi! Beşiktaşlı yıldızın, Messi'yi canlı yayında çıldırtan sözü ortaya çıktı

10.12.2022 11:58
Kışkırtmanın böylesi! Beşiktaşlı yıldızın, Messi'yi canlı yayında çıldırtan sözü ortaya çıktı

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Hollanda'yı devirerek yarı finale yükseldikleri maç sonrası röportaj verirken Beşiktaş'ın yıldızı Hollandalı golcü Weghorst'a tepki göstermiş ve "Ne bakıyorsun aptal? Devam et!" ifadelerini kullanmıştı. Karşılaşmayı statta takip eden Arjantinli efsane futbolcu Sergio Agüero, Weghorst'un yanına giderek olayların büyümesini engellerken Hollandalı yıldızın, Messi'ye "Buraya gel." dediğini açıkladı.

Dünya Kupası çeyrek final turunda Arjantin, Hollanda'yı devirerek yarı finale yükselen Arjantin'de maç sonu Lionel Messi'nin röportajı sırasında yaşananlar olay oldu.

"MESSI KONUSUNDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldikleri maçın ardından Lionel Messi röportaj verdiği sırada kendisine bakan Weghorst'a çok sinirlendi. Arjantinli yıldız, Hollandalı futbolcuya, "Ne bakıyorsun aptal? Devam et!" dedi. Weghorst daha sonra yaptığı açıklamada, "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. El sıkışmak istemiştim." ifadelerini kullandı.

"BURAYA GEL"

Karşılaşmayı statta takip eden Arjantinli efsane futbolcu Sergio Agüero, Weghorst'un yanına giderek olayların büyümesini engellerken Hollandalı golcünün, Messi'ye "Buraya gel." dediğini açıkladı.

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Beşiktaşlı yıldızın, Messi'yi canlı yayında çıldırtan sözü ortaya çıktı! Beşiktaşlı yıldızın, Messi'yi canlı yayında çıldırtan sözü ortaya çıktı! Messi, röportaj verirken Beşiktaşlı yıldızın kendisine baktığını görünce sinirlendi: Ne bakıyorsun aptal? Devam et! Messi, röportaj verirken Beşiktaşlı yıldızın kendisine baktığını görünce sinirlendi: Ne bakıyorsun aptal? Devam et! Müthiş karşılaşma sonrası sinir küpüne dönen Messi, Hollandalı hocayı canlı yayında sert eleştirdi Müthiş karşılaşma sonrası sinir küpüne dönen Messi, Hollandalı hocayı canlı yayında sert eleştirdi

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