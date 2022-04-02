Lise Medeniyet Akademisi'nde Ahmet Çalık anısına halı saha turnuvası - Son Dakika
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Lise Medeniyet Akademisi'nde Ahmet Çalık anısına halı saha turnuvası

02.04.2022 14:48
Lise Medeniyet Akademisi'nde Ahmet Çalık anısına halı saha turnuvası

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik hizmet veren Lise Medeniyet Akademisi'nde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına halı saha turnuvası düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik hizmet veren Lise Medeniyet Akademisi'nde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına halı saha turnuvası düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Keykavus Lise Medeniyet Akademisi'nde öğrencilerin sosyalleşmesi ve kaynaşması için çeşitli etkinliler düzenleniyor. Lise Medeniyet Akademisi öğrencilerinin hem kendi aralarında kaynaşması hem de sportif faaliyetlerini geliştirmesi adına 'omuz omuza' sloganıyla düzenlenen halı saha turnuvası üzücü bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına gerçekleştirildi. 18 takım ve 6 grubun yer aldığı, öğrencilerin kıyasıya mücadele verdiği turnuva heyecan dolu anlara sahne oldu. Çekişmeli geçen grup maçlarından sonra başarılı 8 takım çeyrek final ve yarı final heyecanı yaşarken finalde Ötükenspor'u mağlup eden Sultan Alaaddin takımı şampiyonluğa ulaştı. Birinci takıma Konyaspor forması, ikinci takıma krampon takımı, üçüncü takıma ise spor çantası hediye edildi. Turnuvanın sonunda ayrıca "en centilmen takım" unvanı ve ödülü verilmesi gençlere hayatın her alanında bencillikten uzak durmaları gerektiği bilincini aşıladı.

Öğrencilerin sosyokültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirmesini önemseyen Lise Medeniyet Akademisi halı saha turnuvaları, laser-tag etkinliği gibi sportif faaliyetleri sürdürmeye devam edecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Keykavus Lise Medeniyet Akademisi'nde; Ders Destek ve Sınav Programları, Milli ve Manevi Eğitimler, Sosyal Faaliyetler ve Atölyeler gerçekleştiriliyor. Ayrıca gençlerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına göre konferanslar ve seminerler düzenleyen Lise Medeniyet Akademisi, öğrencilerin ilgi alanları ve yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla hazırlanan çeşitli programlarla gençlere büyük bir imkan sağlıyor. - KONYA

Lise Medeniyet Akademisi'nde Ahmet Çalık anısına halı saha turnuvası
Lise Medeniyet Akademisi'nde Ahmet Çalık anısına halı saha turnuvası
Lise Medeniyet Akademisi'nde Ahmet Çalık anısına halı saha turnuvası

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Büyükşehir Belediyesi, Konya, Lise, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Lise Medeniyet Akademisi'nde Ahmet Çalık anısına halı saha turnuvası - Son Dakika


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