Listede Mourinho'nun eski takımları da var! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika
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Listede Mourinho'nun eski takımları da var! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

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Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne geçiş yapan Fenerbahçe, kura çekimine ikinci torbadan katılacak. Sarı-lacivertliler, bir dönem Jose Mourinho'nun görev yaptığı Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma ile de eşleşebilir.

15.08.2024 12:45
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Fransa'nın Lille takımına elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

HER TAKIM 8 MAÇA ÇIKACAK

UEFA, turnuvalarda bu sezon yeni formatı hayata geçiriyor. Kupa 2'de 36 takımlı lig olacak. Ancak her takım sadece 8 maça çıkacak.

Fenerbahçe, kuraya 2. torbadan katılsa da artık bunun da çok önemi kalmadı. Çünkü her ekip, kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2'şer rakiple eşleşip 4'ü içeride ve 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşma oynayacak. Ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna, 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler ise birbirleriyle eşleşecekleri Play-Off turuna kalacak.

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Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; henüz Avrupa Ligi'nde eleme aşaması devam ediyor ancak Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden bazıları belli oldu. Jose Mourinho'nun bir dönem görev yaptığı 4 kulüp; Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma, Fenerbahçe ile eşleşebilir. Ayrıca Frankfurt, Sociedad, Lyon, Olympiakos, Athletic Bilbao ve Nice gibi takımlar da sarı-lacivertliler'in muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

Listede Mourinho\'nun eski takımları da var! İşte Fenerbahçe\'nin Avrupa Ligi\'ndeki muhtemel rakipleri

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Son Dakika Spor Listede Mourinho'nun eski takımları da var! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Taner Avcı: burasıda bize göre değil degip konferans ligine gitmek isterler herhalde 56 16 Yanıtla
  • ferhat eser: Beşiktaş arkanda fenerbahçe korkma yürü 22 24 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: gruplara bunlardan en fazla 1 tane gelir fener her türlü gruptan çikar 14 14 Yanıtla
  • Türk Ak: Ohaaa cok güçlüker 11 10 Yanıtla
  • Ali Atkoşan: Garanti eleyebilecegi PORTO ..LYON..ROMA OLSUN YETER ÖTEKİLERİ ÇOK KUVVETLİ 4 13 Yanıtla
  • Yasir Aksoy: manchter gelir 12 2 Yanıtla
  • Deutschland: Frankfurt gelsinde maça gidelim bari 2 1 Yanıtla
  • Lutfu Borazanoglu: ferhat hepiniz ın arkasında GS var unutma 1 2 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Gene elendi fener desenize 0 0 Yanıtla
  • Ali Arat: manu cikar ins. digerleri daha tehlikeli 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Listede Mourinho'nun eski takımları da var! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - Son Dakika
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