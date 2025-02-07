Livakovic rekor bedelle Bayern Münih\'e transfer oluyor

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Dominik Livakovic'in Türkiye kariyeri oldukça kısa sürdü. Kanarya'nın, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Livakovic, Almanya Bundesliga'ya transfer oluyor.
Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Haberde, Münih'in bu transfer için sarı-lacivertlilere, 12 milyon euro net bonservis ve şarta bağlı ek 3 milyon euro başarı bonusu ödeyeceği belirtildi.
Bayern Münih'in, Fenerbahçe'ye ödeyeceği bu rakam sarı-lacivertlilerin, kulüp tarihine geçecek. Bu transfer Fenerbahçe'nin en pahalı kaleci satışı olacak. Bu konuda rekor 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a ait. Livakovic'in, yaz transfer döneminin açılmasıyla beraber kırmızı-beyazlılara imza atacağı kaydedildi.
Dominik Livakovic, 2. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de 66 maçta kaleyi korudu. 30 yaşındaki kaleci, bu maçlarda kalesinde 71 gol gördü ve toplamda 25 maçta gol yemedi.
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