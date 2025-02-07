Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor - Son Dakika
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Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

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Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, yeni sezonda Bayern Münih forması giyecek. Alman devi, bu transfer için Fenerbahçe'ye 12 milyon euro net bonservis ve ek 3 milyon euro başarı bonusu ödeyecek. Bu transfer, Fenerbahçe'nin tarihindeki en pahalı kaleci satışı olacak. Önceki rekor, 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a aitti.

07.02.2025 17:17
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Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Dominik Livakovic'in Türkiye kariyeri oldukça kısa sürdü. Kanarya'nın, 5 yıllık sözleşme imzaladığı Livakovic, Almanya Bundesliga'ya transfer oluyor.

BAYERN MÜNİH'E GİDİYOR

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Dominik Livakovic'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Haberde, Münih'in bu transfer için sarı-lacivertlilere, 12 milyon euro net bonservis ve şarta bağlı ek 3 milyon euro başarı bonusu ödeyeceği belirtildi.

EN PAHALI KALECİ SATIŞI OLACAK

Bayern Münih'in, Fenerbahçe'ye ödeyeceği bu rakam sarı-lacivertlilerin, kulüp tarihine geçecek. Bu transfer Fenerbahçe'nin en pahalı kaleci satışı olacak. Bu konuda rekor 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'a ait. Livakovic'in, yaz transfer döneminin açılmasıyla beraber kırmızı-beyazlılara imza atacağı kaydedildi.

RAKAMLARI

Dominik Livakovic, 2. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe'de 66 maçta kaleyi korudu. 30 yaşındaki kaleci, bu maçlarda kalesinde 71 gol gördü ve toplamda 25 maçta gol yemedi.

Livakovic rekor bedelle Bayern Münih\'e transfer oluyor

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Son Dakika Spor Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Emin Erol:
    yine yalan yine yalan 23 17 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    fenerbahçe bu kaleciyi çok arar 17 8 Yanıtla
  • erdal yıldız:
    Kim söyledi kaynaginizi açıklayın 15 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gitsin Kovaci 7 10 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    Neden ya neden 6 7 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Bu adam Dünya Kupası 'ndan sonra bonservissiz şekilde kulüp aradı. Son anda Fener aldı. Şimdi nasıl 12 milyon 7 5 Yanıtla
  • Fenerbostan:
    66 maçta 71 gol yemiş.ortalama maç basina 1 gol yemiş! bence birakin gitsin.. Alın Berkeyi 5 5 Yanıtla
  • 6490203:
    gine mi ya çok komik ama böyle haberler 4 5 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    bence gitsin irfan ondan iyi 3 3 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Berkeyi getirin 3 2 Yanıtla
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