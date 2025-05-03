Livakovic'ten bitime 5 hafta kala Fenerbahçe'ye şok - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Livakovic'ten bitime 5 hafta kala Fenerbahçe'ye şok

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin bu sezon sık sık sakatlanan kalecisi Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat'ın gerisinde kalmıştı. Mourinho'nun 1 numaralı kaleci tercihi olmayan Livakovic, kalan 5 maçta kendisini oynatmaması durumunda takımdan ayrılmayı düşünüyor. 2026 Dünya Kupası'nda kaleyi kaptırmak istemeyen 30 yaşındaki eldivenin düzenli oynayacağı bir takıma gitme kararı alabileceği de konuşuluyor.

03.05.2025 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon çok maç kaçıran Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat'tan formayı almakta zorlandı. 2026 Dünya Kupası hedefi olan Hırvat eldivenin sarı-lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili kararını vermeye hazırlandığı belirtildi.

KALAN HAFTALARDA OYNAMAZSA TAKIMDAN AYRILACAK

Fanatik'te yer alan habere göre, Livakovic, Mourinho'nun kalan 5 maçta kendisini oynatmaması durumunda takımdan ayrılmayı planlıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kaleyi kaptırmak istemeyen 30 yaşındaki eldivenin düzenli oynayacağı bir takıma gitme kararı alabileceği belirtildi.

36 GOL YEDİ

Livakovic bu sezon Fenerbahçe kalesini 30 maçta korudu. Hırvat kaleci bu karşılaşmalarda topu ağlarda 36 kez görürken, 9 maçta da kalesini gole kapadı.

Livakovic\'ten bitime 5 hafta kala Fenerbahçe\'ye şok

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Livakovic'ten bitime 5 hafta kala Fenerbahçe'ye şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • emir2003:
    Bence gitsin, iyi kaleci ama istikrar yok. 26 2 Yanıtla
  • 627fqpmrzq:
    çok saçma bir haber başlığı sırf tıklama tuzağı 11 1 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    gitsin bir işe yaramıyor zaten volkan geri alınsın la 10 1 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    İyi kaleci her türlü gideri var 0 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BIZ BOSUMA MI KOVACEVİC DEDİK 5 4 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    git ne yapalım sanki panter gibi kalecisin 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    vasat gönderin 8 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    beklentilerin çok ama çok altında kaldı 7 0 Yanıtla
  • 232379:
    Gayet Basit Acunun DOMİNİKTE ki Yarışmasına Katılsın Orada İyi Kalecilik Yapar Sorunda Çıkarmaz Enayiler Nasil Olsa Mesaj atar 100 Milyon DOLAR Toplarlar Nokta 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:30:53. #7.12#
SON DAKİKA: Livakovic'ten bitime 5 hafta kala Fenerbahçe'ye şok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.