Liverpool 16 yıl sonra FA Cup'ın sahibi - Son Dakika
Üye Girişi

Liverpool 16 yıl sonra FA Cup'ın sahibi

14.05.2022 21:56
Liverpool 16 yıl sonra FA Cup'ın sahibi

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Chelsea'yi penaltı atışları sonrasında 6-5 mağlup eden Liverpool, kupanın sahibi oldu.

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Chelsea'yi penaltı atışları sonrasında 6-5 mağlup eden Liverpool, kupanın sahibi oldu.

FA Cup finalinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ve normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Uzatma anları da golsüz eşitlikle geçilince, kupanın sahibini penaltı atışları belirledi.

Chelsea'de Azpilicueta ve Mount penaltı atışlarından faydalanamadı. Liverpool da ise Mane penaltı vuruşundan yararlanamazken, rakibine 6-5 üstünlük kuran Kloop'un öğrencileri kupayı müzesine götürdü.

Liverpool bu sonuçla birlikte 16 yıllık aranın ardından tekrardan FA Cup'ı kazanmıştı oldu. Kırmızılar, daha önce 2005-06 sezonunda finalde West Ham United'i penaltı atışları sonunda mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.


YORUMLAR
500
FA Cup'ın sahibi Liverpool FA Cup'ın sahibi Liverpool FA Cup Finali Tivibu'da FA Cup Finali Tivibu'da

Wembley Stadyumu, Liverpool, England, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Liverpool 16 yıl sonra FA Cup'ın sahibi - Son Dakika


Son Dakika
21:53 Üniversitelere NFT ve Blockchain bölümleri geliyor! YÖK Başkanı Özvar açıkladı
21:31 Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs tablosu: 5 kişi hayatını kaybetti, 1407 yeni vaka tespit edildi
21:12 Benzin 23 lira sınırına dayanacak, LPG 11 lirayı aşacak! Zamlar pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
20:54 Zonguldak'ta evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti
20:33 İstanbulluların dikkatine! Yarın yapılacak organizasyonlar sebebiyle bu yollar trafiğe kapatılacak
20:30 İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuştu: Kapıyı kapatmıyoruz ama PKK'ya izin vermeyi sonlandırmalılar
20:06 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına Uğurcan Çakır ve Dorukhan Tokmz'ün sahne şovu damga vurdu
20:02 Adana'da sahipsiz köpeklerden uzaklaşırken düşen kişi yaşamını yitirdi
19:23 Tarihin 5. Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un düşüşü sürüyor! Tarihlerinde ilk kez 2.Lig'de mücadele edecekler
18:26 Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 21:59:41. #1.12#
SON DAKİKA: Liverpool 16 yıl sonra FA Cup'ın sahibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement