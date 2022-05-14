Liverpool 16 yıl sonra FA Cup'ın sahibi - Son Dakika

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Chelsea'yi penaltı atışları sonrasında 6-5 mağlup eden Liverpool, kupanın sahibi oldu.

FA Cup finalinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ve normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Uzatma anları da golsüz eşitlikle geçilince, kupanın sahibini penaltı atışları belirledi.

Chelsea'de Azpilicueta ve Mount penaltı atışlarından faydalanamadı. Liverpool da ise Mane penaltı vuruşundan yararlanamazken, rakibine 6-5 üstünlük kuran Kloop'un öğrencileri kupayı müzesine götürdü.

Liverpool bu sonuçla birlikte 16 yıllık aranın ardından tekrardan FA Cup'ı kazanmıştı oldu. Kırmızılar, daha önce 2005-06 sezonunda finalde West Ham United'i penaltı atışları sonunda mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.