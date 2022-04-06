Liverpool, Benfica'yı sahadan sildi! Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale göz kırptı - Son Dakika

Benfica ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. Portekiz'de oynanan maçı İngiliz devi 3-1 kazandı.

LUİS DIAZ'DAN 1 GOL-1 ASİST

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Ibrahima Konate, 34. dakikada Luis Diaz'ın asistinde Sadio Mane ve 87. dakikada Luis Diaz kaydetti. Ev sahibi Benfica'nın golü ise 49. dakikada Darwin Nunez'den geldi. Liverpool ile Benfica arasındaki rövanş maçı 13 Nisan'da Anfield Road'da oynanacak.