Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor - Son Dakika
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Spor

Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor

Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performans ve Hollanda'ya karşı oynadığı çeyrek final maçıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un radarına girdi. Manchester United, Tottenham ve Aston Villa'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki forvetin, Hollanda savunmasına karşı ortaya koyduğu üstün performans, İngilizleri de etkiledi. Liverpool'un maçın ardından Yılmaz için hemen çalışma başlattığı öğrenildi.

08.07.2024 12:22
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EURO 2024'te Hollanda'ya elenen A Milli Takımımızın başarılı oyuncularından Barış Alper Yılmaz'a dünya devi Liverpool'un talip olduğu öğrenildi.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

İngiltere'den Manchester United, Tottenham ve Aston Villa'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki forvet oyuncusunun Hollanda savunmasında forma giyen dünyaca ünlü isimler Virgil van Dijk ile Ake karşısında kurduğu üstünlük, kendisine hayran bıraktı. Liverpool'un maçtan sonra sarı-kırmızılı oyuncu için hemen çalışma başlattığı belirtildi.

30 MİLYON EURO

Barış Alper için 30 milyon euro bonservis belirleyen Galatasaray, özellikle Hollanda maçından sonra bu rakamın çok daha üzerinde bir satışa sıcak bakıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ateş: Adı Barış değil de örnek olarak Williams olsaydı,70-80 di.Nedense bizim futbolculara pek yüksek bonservisi uygun görmüyo bu avrupalılar 12 2 Yanıtla
    Burak Danaoğlu: Diğer konulardan bahsetmiyorum ama bu konunun bahsettiğiniz olayla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ligimiz kalitemiz aynı zamanda yan faktörlerimizde öyle bu koşullarda oyuncuların çok yüksek bedellerle transferini beklemek hayal ilik olur belki 1-2 oyuncu gidebilir ara yıllarda ancak genel olarak pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. 0 0
  • Bulent Korkmaz: Elenene kadar ısrarla oynattılar Birtane golü asisti yok anlam veremiyorum bazı şeylere 0 6 Yanıtla
  • Yunus Uslu: En az 50 eder ama vermezler tabi .. Adam TÜRK 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor - Son Dakika
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