Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı - Son Dakika
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Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı

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Bir Liverpool taraftarı, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Trent Alexander-Arnold'ın formasını yaktı. Taraftarın bu eylemi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

05.05.2025 16:23  Güncelleme: 16:29
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Premier Lig'de geçtiğimiz hafta şampiyonluğa ulaşan Liverpool'da sağ bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold, sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmi olarak duyurdu. Bu gelişmenin ardından Liverpool'u destekleyen bir taraftar hemen harekete geçti.

ARNOLD'IN FORMASINI YAKTI

Takımın altyapısından yetişen ve takımda birçok başarıya imza atan Arnold'ın takımdan ayrılacak olmasına sinirlenen Liverpool taraftarı, yıldız oyuncunun formasını ateşe verdi. Bu anları kaydeden taraftar, sosyal medya hesabından bu anları paylaştı. Bu görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

REAL MADRİD'E İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Takımdan ayrılacağını açıklayan İngiliz isim yaptığı veda açıklamasında, "Artık bir oyuncu ve bir insan olarak yeni bir değişime, yeni bir meydan okumaya ihtiyacım olduğunu hissettiğim bir noktaya geldim. Ve bence bunu yapmam için doğru zaman şimdi." ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibinde yarıştığı her turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan Trent Alexander-Arnold'ın La Liga devi Real Madrid'e imza atması bekleniyor.

Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı

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Son Dakika Spor Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı - Son Dakika

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