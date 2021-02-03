Lokomotiv Kaliningrad Region - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 - Son Dakika
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Lokomotiv Kaliningrad Region - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Lokomotiv Kaliningrad Region - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

03.02.2021 21:45

SALON: Yantarny KaliningradHAKEMLER: Wim Cambre (BEL), Sonja Simonovska (MNE)LOKOMOTİV KALİNİNGRAD: Ryseva, Voronkova, Podskalnaia, Stalnaya, Ezhak, Zaytseva, Gorbacheva (L), Gorbatyuk, Gatina.ECZACIBAŞI VİTRA: Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Thompson, Melisa (L), Fatma, Elif, Merve.

SALON: Yantarny Kaliningrad

HAKEMLER: Wim Cambre (BEL), Sonja Simonovska (MNE)

LOKOMOTİV KALİNİNGRAD: Ryseva, Voronkova, Podskalnaia, Stalnaya, Ezhak, Zaytseva, Gorbacheva (L), Gorbatyuk, Gatina.ECZACIBAŞI VİTRA: Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Thompson, Melisa (L), Fatma, Elif, Merve.SETLER: 0-3 (20-25, 19-25, 17-25)SÜRE: 78 dakika (25,27,26)

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı beşinci maçında ev sahibi Lokomotiv Kaliningrad'ı set vermeden mağlup etti ve D Grubu'ndaki liderliğini garantileyerek çeyrek finale yükseldi. Eczacıbaşı VitrA, turnuvanın son gününde Dinamo Moskova ile karşılaşacak.


- Vitra
Kaynak: DHA
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Elif Merve, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lokomotiv Kaliningrad Region - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lokomotiv Kaliningrad Region - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 - Son Dakika
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