Lucas Torreira'dan anlamlı Fenerbahçe paylaşımı - Son Dakika
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Spor

Lucas Torreira'dan anlamlı Fenerbahçe paylaşımı

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, katıldığı bir etkinlikte Fenerbahçeli küçük bir taraftarın imza isteğini kırmadı. Uruguaylı futbolcu o anları sosyal medyadan paylaştı. Torreira, "Rakibiz ama asla düşmanlar değiliz" ifadelerini kullandı.

30.04.2025 15:39  Güncelleme: 15:53
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Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın katıldığı bir etkinlikte Fenerbahçeli taraftarın isteğini kırmaması gündeme oturdu. Uruguaylı orta saha, yaşanan o anları sosyal medyadan paylaşarak önemli bir mesaj verdi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARA JEST

Yıldız orta saha,marka yüzü olduğu bir firmanın imza gününekatıldı. 29 yaşındaki futbolcu bu etkinlikte Fenerbahçe formalı bir çocuğun isteğini geri çevirmedi. Fenerbahçeli bir taraftar, Torreira'ya imzalaması için bir ürün verdi. Yıldız isim, bu isteği geri çevirmeyerek ürünü imzalayarak Fenerbahçeli taraftarı sevindirdi.

'RAKİBİZ AMA DÜŞMAN DEĞİLİZ'

Objektiflere yansıyan bu görüntüler sosyal medyada gündeme otururken Torreira'dan konuya ilişkin paylaşım geldi. Torreira paylaşımında "Rakibiz ama asla düşmanlar değiliz" ifadelerini kullandı. Uruguaylı yıldızın paylaşımında Sarı-kırmızılı kalplerin yanı sıra Sarı-lacivert kalpler de kullanması dikkat çekenler arasında yer aldı. Bu paylaşım sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

İşte Torreira'nın o paylaşımı;

Lucas Torreira'dan anlamlı Fenerbahçe paylaşımı
Lucas Torreira\'dan anlamlı Fenerbahçe paylaşımı

Lucas Torreira, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lucas Torreira'dan anlamlı Fenerbahçe paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa Görmüş:
    FENERBAHÇE fanatiğiyim ama futbol böyle bişey, ayrıştırıcı değil birleştirici olmalı. eskiden gs fb taraftatları bi arada maç izlermiş. medeniyet geliştikçe biz geriliyoruz. 233 3 Yanıtla
  • Erol:
    Biz cumhuriyetin takımı olarak hiçbir zaman fetö artıgı malum takımla dost olamayız aksina düşmanız. 1 221 Yanıtla
    Bilişim Hurda:
    evet fet""" gittiğinden beri kaç şampiyonluğu var şikebahçenin. Şampiyonlyklarının nasıl alındığı ortaya çıktı 66 0
    Burak Deniz:
    BABANDIR FÖTÖ ARTIĞI SEN OLMUSSUN OĞLUM SEN ONCE KENDI TAKIMANA BAK 47 0
  • Tarafsız:
    Galatasaraylı duruşu . takdir görmesi lazım. 167 1 Yanıtla
  • İbrahim İlhan:
    Bide dizekoya bak GS li bir taraftar imza istedi vermedi işte kalite farkı var 123 1 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bir dzekoya bak birde toreraya 110 1 Yanıtla
  • Hakan Bozan:
    Aaa yerde yuvarlanmaktan nasıl fırsat bulduda imza dağıtıyor 1 108 Yanıtla
  • Fatma Saylan:
    Kalite farkı... iyi ki Galatasaraylıyım !? şampiyon cimbom Ultra Aslan 40 0 Yanıtla
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