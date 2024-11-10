Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı

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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Samsunspor maçında kariyer rekoru kırdı.

EN FAZLA ASİST YAPTIĞI SEZON

Uruguaylı orta saha oyuncusu, Victor Osimhen'in 3. dakikadaki golünde asisti yapan isim oldu. Torreira, bu sezonki asist sayısını 4'e yükselterek en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayı 16 maçta giyen ve hepsine ilk 11'de başlayan Lucas Torreira, 4 asistinin yanında bir de asist yaptı.