Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı - Son Dakika
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Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Samsunspor maçında Victor Osimhen'e yaptığı asistle bu sezonki asist sayısını 4'e çıkardı. Torreira, böylelikle kariyer rekorunu kırmış oldu.

10.11.2024 18:28
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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Samsunspor maçında kariyer rekoru kırdı.

EN FAZLA ASİST YAPTIĞI SEZON

Uruguaylı orta saha oyuncusu, Victor Osimhen'in 3. dakikadaki golünde asisti yapan isim oldu. Torreira, bu sezonki asist sayısını 4'e yükselterek en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayı 16 maçta giyen ve hepsine ilk 11'de başlayan Lucas Torreira, 4 asistinin yanında bir de asist yaptı.

Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı

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Son Dakika Spor Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Bilişim Hurda:
    TEK BÜYÜK GALATASARAY HAKEMLERİ DE YAPIYOR DA EZİP GEÇİYOR 62 5 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    yapı yıda yenen Galatasaray, sapınıda yediren Galatasaray !! 54 2 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    GALATASARAY IN BEL KEMİĞİ. SÜPER LİG'DE DENGİ YOK 43 9 Yanıtla
  • Emin Erol:
    penaltısı verilmedi samsunun Galatasaray kollanmaya devam bedava hak etmeden 3 puan 10 31 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    ferhat eser yetmiyormuş gibi bide travesti sudem melis çıktı başımıza 24 3 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    biz onu 35 metreden febeme attığı fuze ile hatirlayacagiz 19 3 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Çok Mühim Anlatamam 5 13 Yanıtla
  • Emin Erol:
    yerde yatma sahtekarlık rekoru doğrudur 3 8 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Ne büyük haber ya bravo size 2 2 Yanıtla
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