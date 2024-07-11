Lugano-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek - Son Dakika
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Lugano-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek

Lugano-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda oynayacağı Lugano maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins yönetecek. Zorlu karşılaşma 23 Temmuz Salı günü TSİ 21:30'da Thun Stockhorn Arena'da oynanacak.

11.07.2024 15:04
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Lugano maçının hakemi belli oldu.

PORTEKİZLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Lugano-Fenerbahçe karşılaşmasında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins düdük çalacak. Martins'in yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI

Tiago Martins, daha önce Türkiye'nin iki maçında düdük çaldı. A Milli Takımımız, Martins'in yönettiği maçta 9 Kasım 2017'de hazırlık maçında Romanya'ya 2-0 kaybetti. U21 Milli Takımımız ise yine hazırlık maçında 2016 yılında Slovakya'ya 5-0 kaybetti.

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Lugano-Fenerbahçe maçı 23 Temmuz Salı günü TSİ 21:30'da Thun Stockhorn Arena'da oynanacak.

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Son Dakika Spor Lugano-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lugano-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek - Son Dakika
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