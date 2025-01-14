Lyon Başkanı Textor'dan takımlarımıza ağır sözler: Defolup gidin - Son Dakika
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Spor

Lyon Başkanı Textor'dan takımlarımıza ağır sözler: Defolup gidin

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un Başkanı John Textor, Türkiye'den gelen transfer tekliflerine sert tepki gösterdi. Kulübün borçları ve potansiyel 2. Lig'e düşme durumu sebebiyle, bazı kulüplerin oyuncularını ucuza kapatmak istediğini belirten Textor, bu durumu aşağılayıcı bulduğunu ve özellikle Galatasaray'ın tekliflerine ''Defolun'' şeklinde yanıt verdiğini ifade etti.

14.01.2025 16:28  Güncelleme: 16:37
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Fransa 1. Ligi'nde son 6 sezon zarar açıklayan, 508 milyon Euro borcu bulunan ve 2. Lig'e düşürülmesi söz konusu olan Olympiqu Lyon'da başkan John Textor, kulübün zor durumda olduğuna dair çıkan haberlere tepki gösterdi.

"DEFOLUP GİDİN"

İçinde bulundukları durum nedeniyle bazı kulüplerin, oyuncularını ucuza kapatmak amacında olduğunu belirten Textor isim vermeden, Gürcü golcü Mikautazde'ye talip olan Galatasaray'a çattı. Textor "Bazı Türk kulüpleri, en iyi oyuncularımız için son derece aşağılayıcı tekliflerde bulunuyor çünkü bizi çaresiz görüyorlar. Ancak kendilerine açıkça 'Defolup gidin' dedik" dedi.

"OYUNCULAR SATILIK DEĞİL"

Textor, özellikle Galatasaray'ın da ilgilendiği Ryan Cherki ve Fofana transfer iddialarına, "Cherki iki ya da üç yıldır takımdan ayrılmak istiyor. Bu, mevcut mali durumumuzla alakalı değil. Geçen sene PSG'ye gitmek istiyordu ve bana mesaj atarak 'PSG'ye gitmeyi çok istiyorum' demişti. Fofana için ise kimse beni aramadı ve ben de kimseyi aramadım. Tüm oyuncular satılık değil" yanıtını verdi.

TANSİYON YÜKSELEBİLİR

Galatasaray, hem Ryan Cherki hem de Lyon'un bir diğer oyuncusu Mikautadze ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyordu. Ancak Textor'un bu açıklamaları, iki kulüp arasında tansiyonu yükseltebilecek nitelikte.

Lyon Başkanı Textor\'dan takımlarımıza ağır sözler: Defolup gidin

Galatasaray, Türkiye, Sözler, Fransa, Spor, Lyon, Son Dakika

Son Dakika Spor Lyon Başkanı Textor'dan takımlarımıza ağır sözler: Defolup gidin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • ferhat:
    Mikautazde'yi 18 milyon euroya alıyorsun gözden düştü oynatmıyorsun 30 milyon istiyorsun, GS 18 4 bonus teklif ediyor beğenmiyorsun. Sadece parası var diye futboldandan futbolcudan anlamayanlar kulüp başkanı olursa ve her şeye karışırsa sonuç başarısızlık olur tabii. 233 2 Yanıtla
    Mustafa Akdeniz:
    Adam sanamı soracak oyuncusu için kaç para isteyeceğini yrk kafalı 0 33
    Karşıyakalı:
    oemustafa değeri düşcek tabii. büyük takımlarda as oyuncu olamadı lyonda ajaxta tutanamadı yedek kaldı devamlılığı yok güvenilir istatistikleri de yok. bu durumdaki oyuncuya daha fazla para isteyene küfrediliresas. 10-15'ten fazlası boşa risk. 27 0
  • Deniz Kemal:
    Kulüp isimleri vermiyor, Türklere küfür ediyor. Bu Türkdüşmanını Beşiktaş yendi hazmedemiyor, Fenerbahçe'de yener umarım Lyon'u 130 1 Yanıtla
  • ferhat:
    Batırdın kulübü 500 milyon euro borç yaptın, cebinden para da koyamıyorsun çünkü yasal değil kabul olmuyor. Kulübün gelirleriyle bu sezon 50 milyon eurosunu ödeyemezsen küme düşürülecek takımın. Taraftarın seni mahvedek red dit forumlarına bak, niye satmadık diye çıldırıyorlar 89 1 Yanıtla
  • Ahmet Tolga:
    hemmi fransızlar bize pislik yapacak bi fenerli olarak helal cimboma :) 84 1 Yanıtla
  • cihan celik:
    fransanın ali koçu ???? batırcak lyonu 67 3 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Akıllı olsaydın'da batırmasaydın be süzme 68 1 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Batan geminin malları bunlar gel vatandaş gel sende gel)))) 41 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    suç gs ve teklif yapan takımlarda. 5 para etmeyecek oyuncuya 20 m euro teklif ediyorlar. gs den başka kimsede istemiyor. bırakın 2. lige düşsünler =) 36 1 Yanıtla
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