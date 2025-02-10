Maaşı dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile yeniden anlaştı

Emre Sunay:

Avrupa da bu yaşta bu maaşı zaten alamayacağını, Avrupa liglerinin Allahın Suudi ligi gibi olmadığını, 1000 gol hedefini de orada gerçekleştiremeyeceğini o da biliyor. Niye dönsün ki bu yaşta Avrupa ya.