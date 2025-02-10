Maaşı dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile yeniden anlaştı - Son Dakika
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Spor

Maaşı dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile yeniden anlaştı

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Al-Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibiyle 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Portekizli yıldız, mevcut sözleşmesinde olduğu gibi yıllık 200 milyon euro maaş almaya devam edecek.

10.02.2025 19:13  Güncelleme: 19:25
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İki yılı aşkın süredir Al-Nassr'da forma giyen 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan temsilcisiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Portekizli yıldızın geleceği belli oldu.

AL NASSR İLE YENİDEN ANLAŞTI

Arriyadiyah'ın geçtiğim habere göre Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Nassr, dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

YILLIK 200 MİLYON EURO KAZANACAK

Cristiano Ronaldo'nun yeni sözleşmesindeki mali detaylar gizlenirken, resmi olmayan kaynaklar Portekizlinin önceki sözleşmeyle aynı ücreti kazanacağını belirtti. Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanıyor.

1000 GOL HEDEFİ VAR

Al-Nassr formasıyla şimdiye dek 90 maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmalarda 82 gol, 19 asistlik skor katkısı verdi. Kariyerinde toplam 924 gol atan 40 yaşındaki Ronaldo'nun 1000 gol hedefi bulunuyor.

Maaşı dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile yeniden anlaştı

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Son Dakika Spor Maaşı dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile yeniden anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser:
    filistine 1 lira yardım etmeyen sudiler 40 yaşındaki Ronaldoya yıllık 200 milyon euro para verip elhamdülillah Müslümanımız diye dolaşıyorsa kıyameti selamlamamız an meselesi diyorum 18 33 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    oenın bi buna karışmadığı kalmıştı :) Ronaldo silksin seni 22 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    züğürt misali hesap yaptım adamın dakkası 385,80 euro.yani dakkada 14.329TL kazanıor.yani bir asgari ücretlinin 1 aylığını 2 dkkada kazanıor:))))))))) 19 0 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    şerefiyle hakkıyla oynayıp taraftarının boynunu bükmeden şampiyonluk kazanan BURSASPOR FB GS TS tebrik ederim :) 11 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gavat kariyer peşinde şampiyon olamıyor 3 4 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Avrupa da bu yaşta bu maaşı zaten alamayacağını, Avrupa liglerinin Allahın Suudi ligi gibi olmadığını, 1000 gol hedefini de orada gerçekleştiremeyeceğini o da biliyor. Niye dönsün ki bu yaşta Avrupa ya. 3 1 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Ya FB kcğında ya GS altnda ligin o ları :) 3 1 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Ronaldo ezikleri alıp krhneye çevirecektir, parsız kaldı bunlar 4 0 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    G5 alsın bahis paralarıyla. HARAMSEVER G5 PARA BASIYOR ZAAR ;))) 1 1 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    beckhamdan sonra ronaldo da eziktasta ama avm açılışında ahahahaha 0 2 Yanıtla
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