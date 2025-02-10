İki yılı aşkın süredir Al-Nassr'da forma giyen 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan temsilcisiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Portekizli yıldızın geleceği belli oldu.
Arriyadiyah'ın geçtiğim habere göre Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Nassr, dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.
Cristiano Ronaldo'nun yeni sözleşmesindeki mali detaylar gizlenirken, resmi olmayan kaynaklar Portekizlinin önceki sözleşmeyle aynı ücreti kazanacağını belirtti. Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanıyor.
Al-Nassr formasıyla şimdiye dek 90 maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmalarda 82 gol, 19 asistlik skor katkısı verdi. Kariyerinde toplam 924 gol atan 40 yaşındaki Ronaldo'nun 1000 gol hedefi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Maaşı dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile yeniden anlaştı - Son Dakika
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