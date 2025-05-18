25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim\'den 5. yıldız mesajı

Galatasaray'ın efsanelerinden olan Fatih Terim, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray için Sarı-kırmızılı takım için bir paylaşımda bulundu. Terim, Galatasaray'ın beşinci yıldızı takmayı hak ettiğini dile getirdi.

İşte Fatih Terim'in o paylaşımı;

"Galatasaray, şampiyonluğu da beşinci yıldızı da hak etmiştir.

Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim."

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

Fatih Terim'in bu paylaşımı Sarı-kırmızılı taraftarlardan çok sayıda beğeni ve yorum aldı.