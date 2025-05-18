Galatasaray'ın efsanelerinden olan Fatih Terim, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray için Sarı-kırmızılı takım için bir paylaşımda bulundu. Terim, Galatasaray'ın beşinci yıldızı takmayı hak ettiğini dile getirdi.
"Galatasaray, şampiyonluğu da beşinci yıldızı da hak etmiştir.
Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim."
Fatih Terim'in bu paylaşımı Sarı-kırmızılı taraftarlardan çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Son Dakika › Spor › 25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)