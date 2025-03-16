Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 10 kişi rakibiyle golsüz berabere kaldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 oldu. Öte yandan karşılaşmanın son düdüğünün ardından kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

İKİ TAKIM FUTBOLCULARI BİRBİRİNE GİRDİ

Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola, arasında çıkan tartışma çıktı. Daha sonra olay, iki takım futbolcularının da dahil olmasıyla daha da büyüdü. Yaşananların ardından stadyumdaki güvenlik görevlileri ve polisler araya girerek iki takım oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı. Söz konusu gerginlik kısa sürede yatıştırıldı ve Fenerbahçeli ve Samsunsporlu futbolcular birbirinden uzaklaştı.