Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 10 kişi rakibiyle golsüz berabere kaldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 oldu. Öte yandan karşılaşmanın son düdüğünün ardından kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola, arasında çıkan tartışma çıktı. Daha sonra olay, iki takım futbolcularının da dahil olmasıyla daha da büyüdü. Yaşananların ardından stadyumdaki güvenlik görevlileri ve polisler araya girerek iki takım oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı. Söz konusu gerginlik kısa sürede yatıştırıldı ve Fenerbahçeli ve Samsunsporlu futbolcular birbirinden uzaklaştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi - Son Dakika
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