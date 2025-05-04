Maç biter bitmez telefona sarıldı! Icardi'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme - Son Dakika
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Spor

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Icardi'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Icardi\'den Fenerbahçe\'ye bomba gönderme

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Mağlubiyetin ardından Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye gönderme geldi. Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''Mayıs gelince neler olacağını zaten biliyoruz'' ifadesini kullandı.

04.05.2025 21:53
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Sarı lacivertliler, ligin bitimine 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

ICARDI'DEN GÖNDERME

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin kaybetmesinin ardından göndermede bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Mauro Icardi, "Mayıs gelince neler olacağını zaten biliyoruz." kullandı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

İşte o paylaşım;

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Icardi'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme
Maç biter bitmez telefona sarıldı! Icardi'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Trendyol Süper Lig, Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç biter bitmez telefona sarıldı! Icardi'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ümmet Güzel:
    ala gvat 12 17 Yanıtla
  • M S:
    Boynuzlarini saymaklar ugras Fenerbahceyle degil. 9 13 Yanıtla
  • Merck@1952:
    artık ihtiyacımız yok sana icardi ben olsam sözleşmeni iptal ederim senin sen bizi yarıl yolda bıraktın tatil peşindesin 2 6 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Senin paranı 1 ay vermesinler bak bakalım bunlarla uğraşıyor musun boynuzlu 0 0 Yanıtla
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