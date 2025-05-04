Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Sarı lacivertliler, ligin bitimine 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin kaybetmesinin ardından göndermede bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Mauro Icardi, "Mayıs gelince neler olacağını zaten biliyoruz." kullandı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Maç biter bitmez telefona sarıldı! Icardi'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme - Son Dakika
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