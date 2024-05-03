Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika
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Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi

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Fenerbahçe Beko , THY EuroLeague play-off çeyrek final 4. maçında sahasında Monaco'ya 65-62 mağlup oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ardından Monacolu basketbolcular ile sarı-lacivertli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Maçın son bölümlerinde yükselen tansiyon, bitiş düdüğünün ardından yerini sözlü atışmaya bıraktı. Güvenlik güçleri ve teknik ekiplerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

03.05.2024 23:37  Güncelleme: 23:48
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off çeyrek final 4. maçında sahasında Monaco'ya 65-62 mağlup oldu. Seride durum 2-2'ye gelirken, büyük heyecana sahne olan maçın ardından ortalık karıştı.

TARAFTARA EL HAREKETİ YAPTILAR

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın son bölümlerinde saha kenarındaki taraftarlar ile Monacolu bazı oyuncular arasında sözlü atışma oldu. Bu atışmalar, çekişmeli geçen maçın son bölümünde büyüdü. Konuk ekipte Alpha Diallo, maçın bitiş düdüğüyle beraber sarı-lacivertli taraftarlara el hareketi yaptı.

Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi

TARAFTARLAR, BASKETBOLCUNUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bunun üzerine bazı taraftarlar, Monacolu oyuncuların üzerine yürürken, salonda kısa sürekli gerginlik çıktı. Güvenlik güçleri ve teknik ekiplerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi

YARI FİNALİSTİ BELİRLEYECEK MAÇ 8 MAYIS'TA

Serinin beşinci ve son maçı 8 Mayıs Çarşamba günü Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak. Bu müsabakadan galip ayrılan taraf adını yarı finale yazdırmayı başaracak.

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Son Dakika Spor Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mert kursun : 62 sayi ne nba dan bahsetmiyorum bilede bukadar sayiyi 2 ceyrekte atiyorlar iddacilari yolmuslar yine 0 0 Yanıtla

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