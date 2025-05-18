Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki - Son Dakika
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Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki

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Ligde İkas Eyüpspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç saatini bekleyen taraftarlar, 'Ali Koç istifa', 'Yönetim istifa' ve 'Her yer Aziz, her yer Yıldırım' sloganları attı.

18.05.2025 18:39
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Süper Lig'in 36. haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de taraftarlardan maç öncesi yönetime tepki geldi.

'ALİ KOÇ İSTİFA'

Kadıköy'de maç saatini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, stadyumun önünde toplanıp yönetime tepki gösterdi. Kalabalık bir grup taraftar, mevcut yönetimi eleştirerek "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Taraftarlar ayrıca, "Her yer Aziz, her yer Yıldırım" tezahüratlarıyla eski başkan Aziz Yıldırım için de tezahüratlar yaptı.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK BOŞLUK

Öte yandan Sarı-lacivertlilerde Eyüpspor maçının başlamasına az bir süre kala tribünlerdeki büyük boşlukta dikkat çekti. Az sayıda maça giden Sarı-lacivertli taraftarlar, takımı ve yönetimi maç başlamadan da protesto etmeye devam etti.

Maç öncesi tepki arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki

LİGİ İKİNCİ BİTİRECEK

Süper Lig'de 11 sezondur şampiyonluk hasreti bulunan Kanarya, rakibi Galatasaray'ın Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda ligi ikinci sırada tamamlayacak.

Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy\'de Ali Koç\'a büyük tepki

Fenerbahçe, Eyüpspor, Kadıköy, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ebrar465858:
    Acın kapıyı herkes duysun görevimizin başındayız diyordun. Taraftara racon sökmez Ali bey.. 35 1 Yanıtla
  • c4m5hpdvy6:
    bakalım fener taraftarının sözü ne kadar geçiyor kulübe istifa ettirebilecekler mi 22 2 Yanıtla
  • 611661:
    Ali Koç bu başarısızlığı takıma bile isteye yaşatıyor, fener taraftarını RTE ye karşı kışkırtmak için elinden geleni yapıyor ama büyük Fenerbahçe taraftarı doğruyu görüyor.... 8 4 Yanıtla
  • azba grup inşaat:
    istifa edin şerefınız varsa tıpkı kılıçdaroğlu gibisınız koltuğa yapıştıkçe akparti hep iktidarda kaldı kılıçdaroğlu sayesınde iyiki kılıçdaroğlu vardı şimdi gslıler alikoçu itiyor neden çünkü her sene gs şampiyon ali koç sayesınde trübünlere bakın gs nın tıklım tıklım bızım stadyum parmakla sayılacak kadar taraftar var 9 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Hala daha maça giden izleyen varmı yahu. vallaha pess. yakında başlarlar gitme sana muhtacım falan filan yalaka tayfası. Aziz babaa yetişşşş fener kan ağlıyor. tel gerçek aziz Yıldırım 7 0 Yanıtla
  • Elisa21:
    MEĞERSE YAPI BUYMUŞ O YÜZDEN GİTMİYOR 3 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Fenerbahçelilerin yüzünü yere düşüren adam..artık istenmiyorsun. istenmediğin yerde durma.. 3 0 Yanıtla
  • Ugur164455:
    Demekki neymiş O işler öyle olmuyormuymuş. 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki - Son Dakika
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