Süper Lig'in 36. haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de taraftarlardan maç öncesi yönetime tepki geldi.
Kadıköy'de maç saatini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, stadyumun önünde toplanıp yönetime tepki gösterdi. Kalabalık bir grup taraftar, mevcut yönetimi eleştirerek "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Taraftarlar ayrıca, "Her yer Aziz, her yer Yıldırım" tezahüratlarıyla eski başkan Aziz Yıldırım için de tezahüratlar yaptı.
Öte yandan Sarı-lacivertlilerde Eyüpspor maçının başlamasına az bir süre kala tribünlerdeki büyük boşlukta dikkat çekti. Az sayıda maça giden Sarı-lacivertli taraftarlar, takımı ve yönetimi maç başlamadan da protesto etmeye devam etti.
Süper Lig'de 11 sezondur şampiyonluk hasreti bulunan Kanarya, rakibi Galatasaray'ın Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda ligi ikinci sırada tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki - Son Dakika
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