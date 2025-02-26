Maç sırasında kalp krizi geçiren 21 yaşındaki boksör hayatını kaybetti

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Hindistan'da bulunan Mohali'deki Chandigarh Üniversitesi'nde düzenlenen bir şampiyona maçı sırasında 21 yaşındaki sporcu Mohit Sharma'nın kalp krizi geçirmesiyle boks ringinde trajik bir olay yaşandı.

Sharma, Jaipur'dan Punjab'a gelen gelecek vadeden bir boks şampiyonuydu. Bu şok edici olay, yüksek tempolu bir maçın ortasında meydana geldi. 85 kg kategorisinde mücadele eden Sharma, aniden ringde yere yığıldı.

Sağlık ekipleri, sporcuya acil yardım sağlamak için hemen harekete geçti. Ancak tüm çabalarına rağmen onu hayata döndüremediler.

Sporcu derhal Mohali'deki bir bölge hastanesine kaldırıldı, ancak doktorlar tarafından ölü olarak ilan edildi.

Sharma, çeşitli ulusal ve eyalet düzeyinde boks unvanları kazanmış, kendini spora adamış bir sporcuydu.

Spor camiası, genç sporcunun ani ölümüyle şok oldu. Spor yetkilileri, diğer sporcular ve antrenörler, boksörün ölümü nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

Olayı soruşturan yetkililer, ilk raporların tespit edilmemiş bir kalp rahatsızlığının ölümüne yol açmış olabileceğini işaret ettiğini söylediler.

Sharma'nın ailesi, oğullarının ani ölümünden büyük üzüntü duydu ve spor kuruluşlarına sporcular için daha sıkı sağlık taramaları uygulamaları çağrısında bulundu.