Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu'ndan itiraf gibi sözler - Son Dakika
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Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu'ndan itiraf gibi sözler

Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu\'ndan itiraf gibi sözler

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu. Emeği geçen herkese teşekkür eden Çalhanoğlu, ''İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur'' ifadelerini kullandı.

07.07.2024 01:06
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A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya 2-1 kaybettiğimiz EURO 2024 çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HERKESE TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

Sözlerine teşekkür ederek başlayan Hakan, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza... Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal." dedi.

"KEŞKE GERİ ÇEKİLMESEYDİK..."

İkinci yarıda geri çekildiklerini söyleyen Hakan, "İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık." sözlerini sarf etti.

MAÇTAN SONRA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hollanda'ya çeyrek finalde elenen Türkiye'de milli futbolcular, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşayarak kendisini yere bıraktı. Öte yandan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da duygu patlaması yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Hakan'ın bu anları saniye saniye kameralara yansıdı.

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Hollanda, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maç sonrasında gözyaşlarını tutamayan Hakan Çalhanoğlu'ndan itiraf gibi sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • ferhat eser: inter sana nasıl sabrediyor sen birde barış ortalıkta dolaşıp durdunuz 9 kişiydik sahada forvet yok düşün buna rağmen fark yemedik hollandadan buda bu takımın büyüklüğünü gösterir 12 82 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Barışa dil uzatma takımın en iyisiydi. Çok zorladı efor sarf etti. Van dijk bile kutladı. GS düşmanlığı yapma 38 11 Polat Alemdar: Ferhat senin günlük yaşantını çok merak ediyorum 34 6 ferhat eser: ender geseciliği gececeksin bur tane katkısını yaz boş yapma koşmakla icraat yapmak farklı şeyler bir tane ortası şutu yok adamın 11 16 Çağatay Kurt: Tinerci barış olmasa bir hiçtik 4 10
  • kamer tekeş: keske Okan Buruk Milli Takimin direktoru olsa ???? 11 18 Yanıtla
    Metin Öztürk: Sergen yalçın ???? 12 8
  • sahin ozdemir: Her maçta.1.0 öndeyken ikinci yarıda takımı geriye çekmek neden. Büyük hata Büyük nasıl da bir Türk teknik direktör olmaz ne bu ya.. Yazık oldu rahatlıkla alabilirdik bu maçı holanda kesin kırmızı kartda gorebilirdi 12 4 Yanıtla
  • Mete Aydın: İsmail Kartal milli takımın başına geçsin 3 8 Yanıtla
  • Ankara null: konuşan Van Dijk, "Birinci yarı bile birbirinden farklıydı. İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu." dedi. 8 2 Yanıtla
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